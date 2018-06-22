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«Народный трибунал» заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений заочно приговорил президента Украины Петра Порошенко и еще семерых представителей нынешней администрации страны к пожизненному заключению.

«На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений <...> назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — приводит ТАСС слова судьи УНТ Елены Шишкиной.

УНТ также признал экс-премьера Украины Арсения Яценюка и действующего главу кабмина Владимира Гройсмана виновными в военных преступлениях в Донбассе. Они также заочно приговорены к пожизненному лишению свободы, сообщает «РИА Новости».

Заседание трибунала проходит на Театральной площади в Луганске.

О создании «народного трибунала» в самопровозглашенной ДНР было объявлено еще в конце февраля 2018 года. Публичный суд займется оценкой военных преступлений украинской власти и силовиков начиная с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тыс. человек.

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