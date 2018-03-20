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Порошенко вызовут на «народный трибунал» в Донбасс

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Президента Украины Петра Порошенко вызовут на первое заседание «народного трибунала», который пройдет в Донецке 26-27 марта. Об этом рассказала представитель трибунала Елена Шишкина.

Она добавила, что помимо Порошенко на «народный трибунал» планируется вызвать министра обороны Украины Степана Полторака и главнокомандующего ВС страны Виктора Муженко.

«Сегодня на рабочем заседании принято решение о вызове их в качестве подсудимых посредством электронной почты...Если они не явятся, либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия», — приводит ее слова «РИА Новости».

О создании «народного трибунала» в самопровозглашенной ДНР было объявлено еще в конце февраля 2018 года. Публичный суд займется оценкой военных преступлений украинской власти и силовиков начиная с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины.

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