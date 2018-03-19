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Савченко требует отставки генпрокурора Украины

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Фото: TASS/Zuma/Maxym Marusenko
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Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отстранить от должности генпрокурора страны Юрия Луценко.

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«Сегодня мной была подана жалоба президенту Украины на нарушение присяги генеральным прокурором Украины. Так, Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно придерживаться Конституции и законов Украины», — написала нардеп в своем Facebook.

Также Савченко подала дисциплинарную жалобу в комиссию прокуроров, поскольку Луценко «позволяет себе определять виновность лица вместо суда» и ставит себя над судебной ветвью власти. 

15 марта Генпрокуратура внесла в парламент представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и разрешение привлечь ее к уголовной ответственности. Тогда Луценко заявил о наличии неопровержимых доказательств, подтверждающих подготовку нардепом теракта в зале Верховной рады.

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