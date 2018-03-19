Савченко требует отставки генпрокурора Украины

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отстранить от должности генпрокурора страны Юрия Луценко.

«Сегодня мной была подана жалоба президенту Украины на нарушение присяги генеральным прокурором Украины. Так, Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно придерживаться Конституции и законов Украины», — написала нардеп в своем Facebook.

Также Савченко подала дисциплинарную жалобу в комиссию прокуроров, поскольку Луценко «позволяет себе определять виновность лица вместо суда» и ставит себя над судебной ветвью власти.

15 марта Генпрокуратура внесла в парламент представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и разрешение привлечь ее к уголовной ответственности. Тогда Луценко заявил о наличии неопровержимых доказательств, подтверждающих подготовку нардепом теракта в зале Верховной рады.