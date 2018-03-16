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Украинские депутаты подрались в редакции телеканала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В редакции «Пятого канала» произошла драка с участием двух украинских депутатов Вадима Ивченко («Батькивщина») и Алексея Гончаренко («Блок Петра Порошенко»). Поводом для конфликта стали разногласия из-за закона об отмене ««правок Лозового».

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил депутат Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»). Он также разместил видео драки.

По словам Геращенко, конфликт между его коллегами произошел в студии телеканала и продолжился в коридоре. Он также отметил, что вызвал на место происшествия полицию.

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