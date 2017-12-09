Сторонники Саакашвили подрались с полицией возле СИЗО в Киеве

Возле следственного изолятора, в котором находится экс-президент Грузии и лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, произошли столкновения между сторонниками политика и полицией.

Конфликт разгорелся после того, как активисты вознамерились установить палатку возле здания СИЗО. Однако полиция заявила, что данные действия являются нарушением общественного порядка, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

В результате спора с полицейскими возникла драка, правоохранительные органы применили слезоточивый газ против сторонников Саакашвили.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в субботу у здания СИЗО в Киеве собралось более ста человек, которые требует освободить содержащегося там Михаила Саакашвили. В ходе акции полиция оттеснила сторонников политика от здания СИЗО, однако их акция не закончилась.