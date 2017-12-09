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Климкин рассказал о позиции Запада по ситуации вокруг Саакашвили

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Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Ситуация с задержанием бывшего президента Грузии и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили является внутренним делом Украины. Такой позиции, по словам главы МИДа страны Павла Климкина, придерживаются международные партнеры государства.

Дипломат отметил, что обсуждал данную ситуацию с министрами иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Вене в минувший четверг, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«На самом деле друзья с определенной иронией говорят: ну как у вас там? То есть они считают, что это украинское дело, делайте свое дело, но делайте это в рамках правового поля, все очень просто», — заявил глава МИД Украины.

Михаил Саакашвили был задержан в субботу, 9 декабря. В настоящий момент политик находится в СИЗО. Его обвиняют в содействии преступным организациям и сокрытии их деятельности.

Согласно украинскому законодательству, Саакашвили должны избрать меру пресечения в течение 72 часов после задержания.

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