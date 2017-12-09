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Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки

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Фото: Global Look Press/Maxym Marusenko
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки, сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий.

«Он (Саакашвили. — iz.ru) заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается», — заявил Руслан Чернолуцкий у здания следственного изолятора СБУ.

В случае, если по отношению к Саакашвили будет принята мера пресечения арест на 60 суток, он также будет жестко продолжать голодовку, добавил адвокат.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Саакашвили задержали в Киеве 9 декабря и доставили в СИЗО.

Украинские власти обвиняют Саакашвили в «попытке свержения конституционного строя»

Ранее политик объявил о создании «украинской сечи» возле Верховной рады и о подготовке мирного наступления на президента страны Петра Порошенко.

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