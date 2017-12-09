Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки, сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий.

«Он (Саакашвили. — iz.ru) заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается», — заявил Руслан Чернолуцкий у здания следственного изолятора СБУ.

В случае, если по отношению к Саакашвили будет принята мера пресечения арест на 60 суток, он также будет жестко продолжать голодовку, добавил адвокат.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Саакашвили задержали в Киеве 9 декабря и доставили в СИЗО.

Украинские власти обвиняют Саакашвили в «попытке свержения конституционного строя».

Ранее политик объявил о создании «украинской сечи» возле Верховной рады и о подготовке мирного наступления на президента страны Петра Порошенко.