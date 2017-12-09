Более 100 сторонников Саакашвили собрались у СИЗО в Киеве

Более 100 сторонников бывшего губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили собрались у изолятора временного содержания, куда доставили политика.

Как сообщает украинское агентство УНН, люди собрались в Аскольдовом переулке перед входом в изолятор на территории Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

Путь манифестантам преградили около 50 сотрудников правопорядка. Митингующие общаются с полицейскими и выкрикивают лозунги, в которых призывают киевлян присоединиться к акции для освобождения Саакашвили.

Как заявил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина», «в настоящий момент к Саакашвили допущен адвокат, проводится медицинский осмотр».

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Саакашвили. По его словам, планируются следственные действия и обращение в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, экс-президент Грузии объявил о создании «украинской сечи» возле Верховной рады и о подготовке мирного наступления на президента страны Петра Порошенко. Украинские власти обвиняют Саакашвили в «попытке свержения конституционного строя».