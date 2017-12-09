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Гособвинение Украины требует для Саакашвили домашнего ареста

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Фото: REUTERS/Oleh Tereshchenko
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Генеральная прокуратура Украины требует для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области домашнего ареста с ношением электронного браслета. 

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь гособвинения Лариса Сарган. По ее словам, следственные действия в отношении политика завершены. 

Как сообщал портал iz.ru, Саакашвили задержали в Киеве 9 декабря и доставили в СИЗО. Его обвиняют в «попытке свержения конституционного строя».

Ранее политик объявил о создании «украинской сечи» возле Верховной рады и о подготовке мирного наступления на президента страны Петра Порошенко.

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