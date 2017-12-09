Стали известны подробности задержания Саакашвили

Стали известны подробности задержания Михаила Саакашвили в Киеве. Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии был задержан сотрудниками полиции украинской столицы в квартире бывшего главы МВД Луганской области Юрия Покиньбороды.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», экс-чиновник отметил для СМИ Украины, что по закону он имел возможность отправиться в СИЗО вместе с Саакашвили ,однако его не задержали.

Кроме того, Покиньборода пояснил, что ему предоставили акт изъятия вещей, однако задерживать не стали.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинские власти обвиняют Саакашвили в «попытке свержения конституционного строя».

Политика дважды пытались задержать, но оба раза его сторонники освобождали своего лидера. Генпрокурор Украины выдвинул Саакашвили ультиматум, но он им пренебрег. После этого бывшего губернатора Одесской области объявили в розыск.