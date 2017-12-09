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Саакашвили передадут в СИЗО медикаменты и личные вещи

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Фото: REUTERS/Oleh Tereshchenko
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Соратники экс-президента Грузии и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили планируют посетит его в субботу, 9 декабря. Политику передадут медикаменты и личные вещи. Об этом сообщил соратник Саакашвили Юрий Деревянко.

«Мы хотим в 15 часов попасть к нему и передать ему медикаменты, ведь он был простужен, а также личные вещи гигиены», — приводит слова политика ТСН.ua.

Деревянко добавил, что не знает, когда состоится заседание суда, на котором будет избрана мера пресечения для политика. По его словам, для этого у следствия есть 72 часа.

Михаил Саакашвили был задержан в субботу, 9 декабря, и доставлен в СИЗО. Его подозревают в содействии преступным организациям и сокрытии их деятельности.

Ранее в защиту лидера «Движения новых сил» выступила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Она обратилась к президенту страны Петру Порошенко с требованием освободить грузинского политика.

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