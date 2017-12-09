Генпрокуратура Украины назвала дату суда над Саакашвили

Суд по избранию меры пресечения экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили может состояться в субботу, 9 декабря.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Задержание было вечером, суд — на следующий день», — приводит «РИА Новости» слова Сарган.

Как сообщал портал iz.ru, Генпрокуратура намерена потребовать для Саакашвили домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Политика задержали в Киеве 9 декабря и доставили в СИЗО. Он обвиняется в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

Ранее политик объявил о создании «украинской сечи» возле Верховной рады и о подготовке мирного наступления на президента страны Петра Порошенко.