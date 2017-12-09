Тимошенко потребовала от Порошенко освобождения Саакашвили

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к президенту страны Петру Порошенко с требованием освободить лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.

«На четвертом году своего правления вы стали одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. И теперь вы бросаете за решетку своих оппонентов — так, как это делал Янукович. Вспомните, чем все завершилось», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Саакашвили был арестован по приказу Петра Порошенко. Тимошенко призвала президента освободить грузинского политика и «не позорить Украину в глазах всего мира и собственного народа».

Как писал портал iz.ru, Михаил Саакашвили был задержан в субботу, 9 декабря, в Киеве. Лидера «Движения новых сил» доставили в СИЗО. Ему предъявлены обвинения «в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

Ожидается, что сегодня экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области будет избрана мера пресечения.