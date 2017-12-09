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Сторонники задержанного Саакашвили призывают прийти к киевскому СИЗО

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Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
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Сторонники бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного и помещенного в СИЗО в Киеве, призывают оказать поддержку политику. Как сообщается на его странице в Facebook, политика поместили на Аскольдовский переулок, дом 3а, в здании СБУ.

Как сообщает «Газета.ру», журналистов и активистов не допускают в СИЗО.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко также сообщил о задержании политика.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинские власти обвиняют Саакашвили в «попытке свержения конституционного строя». Политика дважды пытались задержать, но оба раза его сторонники освобождали лидера. Генпрокурор Украины выдвинул Саакашвили ультиматум, но он им пренебрег. После этого бывшего губернатора Одесской области объявили в розыск.

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