Под Херсоном местные жители подрались с военнослужащими ВМС Украины

У поселка Новая Збурьевка в Херсонской области произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Украины на своей странице в Facebook.

Утверждается, что массовая драка началась после избиения гражданскими военнослужащего. Сообщается, что после инцидента пьяные местные жители приехали на автомобиле BMW к военному объекту, «где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно».

Сообщается, что телесные повреждения получили как гражданские лица, так и военнослужащие. По факту массовой драки начата служебная проверка. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция, передает «РИА Новости».

По данным пресс-службы, под Херсоном находится военный объект, который охраняет одно из подразделений ВМС Украины.

Напомним, в феврале украинские военные расстреляли из автоматов Калашникова сослуживцев в селе Бердянское Донецкой области. Пехотинцы пытались скрыть следы преступления путем поджога и закладки взрывчатки. Они заявили, что пошли на убийство из-за дедовщины.