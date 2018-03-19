Прямой эфир

В раде не исключили возможности разрыва отношений с РФ в подходящий момент

0
Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко не исключила возможного разрыва дипотношений с Россией, но считает, что для этого еще не настал нужный момент. Об этом она сообщила телеканалу «112 Украина».

«Всё будет иметь свое время... Наверное, подойдет момент, когда нам нужно будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас это еще не тот критический момент разрыва», — приводит ее слова «РИА Новости».

При этом Ирина Луценко пояснила, что перед таким шагом власти Украины проведут консультации с международными партнерами.

17 марта Верховная рада Украины отказалась внести правку о разрыве дипотношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса. По мнению сенатора Алексея Пушкова, украинские депутаты приняли такое решение, подсчитав возможные убытки от его последствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москалькова обратилась в ООН из-за недопуска россиян к выборам на Украине
Украинские радикалы зажгли костры у консульства России во Львове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017