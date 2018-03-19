В раде не исключили возможности разрыва отношений с РФ в подходящий момент

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко не исключила возможного разрыва дипотношений с Россией, но считает, что для этого еще не настал нужный момент. Об этом она сообщила телеканалу «112 Украина».

«Всё будет иметь свое время... Наверное, подойдет момент, когда нам нужно будет разрывать дипломатические отношения. Наверное, сейчас это еще не тот критический момент разрыва», — приводит ее слова «РИА Новости».

При этом Ирина Луценко пояснила, что перед таким шагом власти Украины проведут консультации с международными партнерами.

17 марта Верховная рада Украины отказалась внести правку о разрыве дипотношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса. По мнению сенатора Алексея Пушкова, украинские депутаты приняли такое решение, подсчитав возможные убытки от его последствий.