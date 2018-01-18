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Пушков объяснил причины отказа Киева от разрыва дипотношений с Москвой

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что власти Украины отказались от разрыва отношений с Россией, подсчитав возможные убытки от этого решения. По его словам, на Украине осознали, что «эта радикальная глупость им слишком дорого обойдется», а также перекроет «нормандский формат» и переговоры по Донбассу.

«Одни минусы и ни одного плюса», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

 

 

Напомним, накануне Верховная рада Украины отказалась внести правку о разрыве дипотношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса. Решение было одобрено 72 депутатами при необходимом минимуме в 226 голосов.

В законопроекте российская сторона называется агрессором и неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаны оккупированными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией неадекватной.

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