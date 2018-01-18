Пушков объяснил причины отказа Киева от разрыва дипотношений с Москвой

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что власти Украины отказались от разрыва отношений с Россией, подсчитав возможные убытки от этого решения. По его словам, на Украине осознали, что «эта радикальная глупость им слишком дорого обойдется», а также перекроет «нормандский формат» и переговоры по Донбассу.

«Одни минусы и ни одного плюса», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

В Киеве отказались от разрыва дипломатических отношений с Россией. Осознали, что эта радикальная глупость им слишком дорого обойдётся, перекроет "норманский формат" и переговоры по Донбасса. Одни минусы и ни одного плюса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 января 2018 г.

Напомним, накануне Верховная рада Украины отказалась внести правку о разрыве дипотношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса. Решение было одобрено 72 депутатами при необходимом минимуме в 226 голосов.

В законопроекте российская сторона называется агрессором и неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаны оккупированными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией неадекватной.