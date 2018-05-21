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В Донбассе требуют пожизненного заключения для Порошенко

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Президент Украины Петр Порошенко и другие представители власти должны получить пожизненный срок за военные преступления против Донбасса. С таким ходатайством на заседании Украинского народного трибунала по расследованию преступлений режима Порошенко против граждан Украины (УНТ) выступил обвинитель Сергей Кожемякин.

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По его словам, рассмотренные показания свидетелей в полной мере доказали, что преступления были. 

Всего обвинения выдвинули против восьми высокопоставленных украинских чиновников. Среди них — глава украинского МИДа Арсен Аваков, премьер Владимир Гройсман, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и министр обороны Степан Полторак. 

УНТ был создан инициативной группой украинцев из Донецка и Луганска. Суд рассматривает дела на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права, отмечает Донецкое агенство новостей.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тыс. человек.

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