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Глава ЛНР оценил решение «народного трибунала» по Порошенко

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений Киева в Донбассе вынес правильный приговор восьми представителям киевской власти. Такое мнение озвучил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Все правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершенные против народа», — приводит слова Пасечника «Луганский информационный центр».

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Он отметил, что УНТ — это мощный механизм, который судит «преступное руководство Киева» в соответствии с украинскими законами. 

22 июня «народный трибунал» заочно приговорил к пожизненному сроку и конфискации имущества президента Украины Петра Порошенко и еще семерых человек, среди которых бывший премьер Арсений Яценюк и действующий глава кабмина Владимир Гройсман. Им инкриминируют тяжкие преступления против народа Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая пришла после госпереворота, объявив о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них военную операцию, которую изначально назвал антитеррористической.

В марте 2018 года по инициативе активистов Донбасса был создан УНТ, чтобы оценить военные преступления украинской власти и силовиков начиная с 2014 года. Суд действует в соответствии с украинским законодательством, а также с учетом норм международного права.

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