В ДНР обвинили силовиков в переброске в Донбасс реактивных систем «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в зону конфликта в Донбассе реактивные системы залпового огня «Град». Об этом сообщил в понедельник, 18 июня, руководитель пресс–службы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«От украинских военнослужащих и местных жителей поступает информация о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения ВСУ», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Безсонов уточнил, что по данным разведки, ВСУ перебросили 13 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 12 РСЗО «Град» в села Хлебодаровка и Зачатовка Волновахского района.

Комплексом мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года предполагается отвод артиллерийских орудий калибра свыше 100 мм друг от друга на 50 км, РСЗО — на 70, реактивных систем — на 140 км.

Накануне в ДНР заявили, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали так называемую коммерческую охоту на людей в Донбассе.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать законность нахождения у власти политиков, пришедших к власти в результате госпереворота.