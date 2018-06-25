Ничто не исключено

Конгресс и сенат США отказались сделать исключение для Индии в вопросе антироссийских санкций. Это решение уже в ближайшем будущем способно оказать серьезное негативное влияние на весь спектр американо-индийских отношений, столь тесных и взаимовыгодных при администрации Обамы. Подробности — в материале портала iz.ru.

Невозможная возможность

«Вы можете мне обещать, что поможете Джиму Мэттису добиться необходимых исключений в режиме санкций? Они нужны ему, чтобы гарантировать, что ограничения не коснутся тех, кому мы не хотели навредить. Я понимаю, что я пришел сюда не для того, чтобы задавать вопросы, но я все-таки имею право спросить». Эти слова произнес госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в конгрессе, обращаясь к сенатору-демократу от Нью-Джерси Роберту Менендесу — члену комитета сената по международным отношениям, ярому и последовательному стороннику введения санкций против России.

м1 Госсекретарь США Майк Помпео Фото: REUTERS/Leah Millis

Помпео надеялся на помощь Менендеса: нужно было во что бы то ни стало вывести из-под действия новых санкций перспективных американских партнеров в Азии — Индию, Вьетнам и Индонезию. Раньше об этом уже просил конгрессменов и сенаторов глава Пентагона Мэттис, и тогда, казалось, к его аргументам на Капитолийском холме прислушались.

«Я бы хотел больше конкретики от Мэттиса, чтобы понять, чего он хочет, — заявил Менендес в ответ. — Также должен заметить, что если мы позволим странам под санкциями (а мы ведь верим в политику санкций!) соскочить с крючка, потакая их интересам, то мы начнем своими руками разрушать политику санкций. И тогда другие страны начнут задавать нам тот же вопрос. Я готов их выслушать, но неплохо бы, чтобы мы двигались к направлению к цели, которой пытаемся достичь, проводя нашу политику».

Месяц спустя конгресс и сенат США проголосовали за принятие закона о национальной обороне на 2019 год. В нем не было ни слова о каких-либо исключениях для Индии, Индонезии, Вьетнама или других стран. Единственное послабление, которое позволили конгрессмены, — возможность приостановить на 180 дней действие санкций против третьих стран, если администрация президента докажет, что они последовательно проводят политику отказа от закупок российского оружия.

Так всего за пару дней появилась трещина в стене здания американо-индийской дружбы, которое с такой заботой и такими трудами выстраивала годами администрация Барака Обамы.

Друг Барак и друг Нарендра

Еще два года назад перспективы американо-индийских отношений казались безоблачными. Пресса по обе стороны Тихого океана писала про «химию» между индийским премьером Нарендрой Моди и американским президентом Бараком Обамой, изобретя для этого даже специальный термин — «Мобама». Друг Нарендра и друг Барак при каждом визите демонстрировали, как крепка эта «химия»: начинались встречи с дружеских объятий, которые так любит индийский премьер, а заканчивались подписанием новых соглашений и уверениями в вечной дружбе.

м2 Индийский премьер Нарендра Моди и бывший американский президент Барак Обама Фото: Global Look Press/ZUMA/Pib

За теплыми словами с обеих сторон стоял холодный расчет. Барак Обама, весь первый срок пытавшийся выстроить отношения с Китаем и договориться с Пекином о разделе сфер влияния в мире (специально для обозначения экономического кондоминиума КНР и США был изобретен термин «Чайнамерика»), к началу второго срока в этой идее разочаровался. Китайцы отнюдь не горели желанием помогать Америке управлять миром. И тогда администрация Обамы обратила взор на Индию.

К тому моменту постепенное сближение Индии и США шло ни шатко ни валко уже почти 20 лет с перерывами. Самым неприятным эпизодом на этом пути оказались санкции, введенные Вашингтоном против Нью-Дели после ядерных испытаний в 1998 году. Хотя продержались они недолго — уже на следующий год их существенно ослабили, а потом и вовсе сняли, несмотря на то, что Индия своей позиции по ядерному оружию не меняла.

Произошло это во многом благодаря позиции европейских стран, не пожелавших покорно следовать воле США, и четкому планированию индийской стороны: в Нью-Дели верно рассчитали, что ограничения будут эффективно вредить индийской экономике максимум полгода. Но свою негативную роль санкции сыграли — прежде всего для имиджа Штатов в глазах индийцев: на то, чтобы нормализовать отношения, ушел не один год.

Во второй срок Обамы индийско-американские отношения достигли пика. США, перешедшие от попыток дружить с Китаем к его сдерживанию, рассчитывали превратить Индию в антикитайский бастион, своего младшего союзника, который бы контролировал Индийский океан и угрожал бы КНР с юга. В Вашингтоне надеялись, что вожди в Пекине, обеспокоенные ростом у своих границ враждебно настроенной державы, претендующей на региональное лидерство, будут меньше внимания уделять планам по строительству флота и расширению зоны влияния на просторах Тихого океана.

Индийские элиты, которые после проигранной войны 1962 года относятся к Китаю с глубоким недоверием, в свою очередь, рассчитывали, что партнерство с Соединенными Штатами поможет им модернизировать вооруженные силы и экономику, получить от американцев важнейшие технологии и инвестиции. При этом Нью-Дели совершенно не планировал превращаться в младшего американского брата: индийцы не собирались таскать для США каштаны из китайского огня.

В итоге ситуация, сложившаяся к концу 2016 года, устраивала обе стороны: американцы постепенно всё больше проникали на индийский оружейный рынок, захватывая ниши, в которых у них не было значимых конкурентов, и рассчитывали, что постепенно им удастся склонить Индию к союзу. Индийцы ничего не обещали, американские деньги и технологии благосклонно брали и намеревались и впредь идти независимым курсом, который иногда совпадает с американским.

Бизнес есть бизнес

Когда на место Обамы пришел Трамп, индийцы поначалу радовались: новый президент, поругивающий мусульман и ненавидящий террористов, в пакистанско-индийском конфликте явно должен был занять сторону Нью-Дели. К тому же неистовый Дональд обещал защищать отечественного производителя, а значит, неминуемо бы столкнулся с китайцами.

м3 Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

Всё это было Индии на руку, смущало лишь то, что в процессе борьбы за американское благополучие могло достаться и самим индийцам, которые с временными визами заполонили Кремниевую долину, работали на аутсорсе в колл-центрах и конторах, занимавшихся программированием, а также поставляли на американский рынок ювелирные изделия, медикаменты и одежду. Впрочем, решили в Нью-Дели, всё как-нибудь утрясется.

Однако оказалось, что Южная Азия администрацию Трампа интересует мало. С Исламабадом Вашингтон поссорился, но с Нью-Дели дружить не спешил. Были, конечно, и встречи, и заверения в наилучших чувствах, но ничего похожего на стремительную любовь времен Обамы не случилось. Трамп оказался жестким бизнесменом, которого не устраивали туманные обещания в обмен на деньги и технологии. А тут еще американские конгресс и сенат начали обсуждать пресловутый закон о противодействии противникам Америки посредством санкций — CAATSA, направленный в первую очередь против российского ВПК.

В Нью-Дели занервничали: под угрозой срыва оказались уже согласованные сделки — на поставки комплексов С-400, фрегатов типа «Тальвар», вертолетов Ка-226Т, передачу в лизинг атомной подводной лодки. Любой индийский банк, который бы выступил гарантом сделки, в соответствии с CAATSA рисковал утратить доступ к американскому финансовому рынку, что грозило бы ему разорением. Индийские СМИ, политики и даже проамерикански настроенные эксперты принялись убеждать своих партнеров из США, что для Индии необходимо сделать исключение.

Окончательно американская стратегия определилась при обсуждении закона о национальной обороне на 2019 год. Люди из окружения Трампа, включая главу Пентагона Мэттиса и госсекретаря Помпео, делали всё возможное, чтобы убедить конгрессменов и сенаторов вставить в него пункт, который позволяет государственному секретарю при необходимости вносить исключения.

Речь в первую очередь шла об Индии и Вьетнаме, которых США рассматривают как потенциальные антикитайские бастионы, и Индонезии — ключевой стране в концепции Индо-Тихоокеанского региона, контролирующей проходы из одного океана в другой. «Это выстрел себе в ногу», — говорил Мэттис. «Мы ничего этим не добьемся», — вторил ему Помпео. Всё напрасно: законопроект прошел в максимально жесткой форме.

В Индии вся эта история вызвала всплеск негодования. «Никто не смеет указывать нам, с кем нам заключать сделки и с кем дружить», — писали газеты. Премьер Нарендра Моди прямо заявил: что бы ни думали американцы, сделка по покупке С-400 у России состоится — теперь уже наверняка. Масла в огонь подлили и другие действия американцев: введение дополнительных пошлин на ввоз ряда товаров из Индии и антииранские санкции, которые поставили под угрозу индийские энергетические проекты в исламской республике. Американский друг внезапно показал зубы.

Война нервов

Индия оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, закон Трампом пока не одобрен; с другой — места для маневра ему остается не так уж много. На начало июля намечены американо-индийские переговоры в формате 2+2: в Вашингтон прилетят главы индийских МИДа и МО Сушма Сварадж и Нирмала Ситхараман, чтобы обсудить с Помпео и Мэттисом дальнейшие перспективы индийско-американских отношений. Эта встреча была согласована задолго до введения новых американских санкций, но можно с уверенностью утверждать, что они там будут обсуждаться в первую очередь.

м4 Нью-Дели, Индия Фото: Global Look Press/ZUMA/Nasir Kachroo

Возможно, на встрече американцы выставят индийцам условия, на которых Нью-Дели будет президентским решением выведен из-под действия CAATSA. Какие именно условия — точно сказать сложно: США давно добиваются облегчения допуска своих компаний на индийские рынки, планируют дальнейшую экспансию в оборонном секторе и убеждают Индию подписать два важных для них соглашения — COMCASA и BECA, подразумевающие обмен данными геопространственной разведки и доступ к системам зашифрованной связи. До сих пор Нью-Дели отказывался их подписать, разумно полагая, что Москва расценит этот шаг как сдачу секретной информации и технологий, которые она передала Индии как своему стратегическому партнеру.

Не факт, однако, что индийцы эти условия примут — особенно если американцы запросят слишком много.

«Умолять о том, чтобы нас вывели из-под санкций, — худший вариант, который можно себе представить, — заявил недавно в своей колонке в The Times of India видный индийский аналитик Брахма Челлани, — потому что этот вывод будет связан с условиями, которые лишь еще больше свяжут нам руки. У Индии есть пространство для дипломатического маневра, чтобы отразить американское давление: США на этот раз действуют в одиночку, без поддержки европейских союзников. Если Индия будет твердо стоять на своем, отстаивая свои отношения с Россией и Ираном, невзирая на санкции, то у США не будет выбора, кроме как отступить безо всяких условий. Мы должны объединить усилия с другими ключевыми демократиями, чтобы ударить в ответ со всей возможной силой, если надо — подав на США в арбитражный суд ВТО и внеся в Генассамблею ООН проект резолюции с осуждением незаконных экстерриториальных санкций».

Сумеют ли индийцы отстоять свои интересы перед лицом американского давления, станет ясно уже в течение ближайших недель.