Путин назвал оптимальной структуру ШОС после вступления Индии и Пакистана

Президент России Владимир Путин считает оптимальной структуру Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после вхождения Индии и Пакистана в состав объединения. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в китайском Циндао.

Комментируя вопрос о дальнейшем расширении организации, российский лидер отметил, что участники должны сначала проанализировать работу ШОС после присоединения Индии и Пакистана.

«Мы договорились о том, что сложившаяся сейчас структура является оптимальной. <...> Мы вместе с коллегами будем анализировать эту работу [ШОС] и принимать решение по дальнейшим шагам, связанным с расширением организации», — приводит «РИА Новости» слова Путина.

Он также подчеркнул, что прошедший в Циндао саммит был первым для новых членов организации и поддержал решение о вхождении в ШОС Индии и Пакистана. «Надеюсь, что все страны региона будут использовать эту организацию и для более глубокой работы в многостороннем формате, и для решения двусторонних вопросов», — заключил президент.

В свою очередь генсек ШОС Рашид Алимов назвал присоединение Нью-Дели и Исламабада историческим решением, которое стало важным шагом на пути развития объединения.

Саммит ШОС прошел в Циндао 8–10 июня. По его итогам участники приняли декларацию, в которой выразили поддержку встрече представителей КНДР и США и призвали оказывать содействие переговорному процессу по снятию напряженности на Корейском полуострове.