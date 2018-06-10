Путин заявил о возможной дестабилизации обстановки из-за выхода США из СВПД

Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может дестабилизировать обстановку. С таким заявлением на расширенном заседании саммита ШОС выступил президент России Владимир Путин в китайском городе Циндао.

По его словам, ситуация вокруг ядерной сделки Ирана не может не вызывать беспокойства, а выход США из плана действий способен дестабилизировать ситуацию. Также глава государства отметил, что Россия продолжит выступать за неукоснительное и последовательное выполнение СВПД, сообщает «РИА Новости».

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия).

Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Позднее американские власти несколько раз расширяли санкции против ИРИ.

22 мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами шести государств — Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ШОС присоединились Индия и Пакистан.