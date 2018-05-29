В МИДе рассказали о рисках для Ближнего Востока при развале СВПД

Расторжение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому приведет к усугублению кризисов на Ближнем Востоке. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в кулуарах международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Обрушение сделки приведет к очень негативным последствиям для всего: для региональной безопасности, для глобальной безопасности, для режима нераспространения. И это добавит огня в ситуацию на Ближнем Востоке», — цитирует его «РИА Новости».

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что регион находится в крайне тяжелом положении, а подобные шаги лишь дестабилизируют положение на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что последствия от развала ядерной сделки перевесят все предполагаемые преимущества, которые США ожидают получить после выхода из СВПД.

«Мы твердо намерены действовать таким образом, чтобы эта сделка сохранилась», — подчеркнул Грушко.

Иран и шестерка международных посредников заключили ядерную сделку в июле 2015 года. Документ предполагает отмену санкций в отношении Исламской Республики Иран в обмен на прекращение иранской ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и возобновлении санкций против Тегерана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае отмены СВПД ситуация вокруг ядерной программы Ирана станет такой же, как вокруг КНДР.