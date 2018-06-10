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Лидеры ШОС призвали содействовать переговорам КНДР и США

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Лидеры ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) приняли по итогам саммита в Китае декларацию, в которой отметили контакты КНДР и США, а также призвали оказывать содействие переговорному процессу, передает «РИА новости».

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«Государства-члены выступают за урегулирование ситуации на Корейском полуострове исключительно политико-дипломатическим путем на основе диалога и консультаций», — говорится в документе.

В тексте декларации также отмечается, что страны-участницы ШОС поддерживают мирные инициативы международного сообщества, в том числе РФ и Китая, которые направлены на нормализацию обстановки и установление долгосрочного мира в Северо-Восточной Азии.

Ранее президент России Владимир Путин, который присутствует на саммите ШОС в китайском Циндао, заявил, что Москва также поддерживает предстоящие переговоры США и КНДР, а также приветствует стремление Вашингтона, Сеула и Пхеньяна к диалогу.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Оба политика уже вылетели на остров Сентоса.

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