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Минобороны Индии попросит правительство закупить С-400 у России

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Минобороны Индии обратится в правительство страны с просьбой одобрить контракт на покупку пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России, пишет газета Hindustan Times со ссылкой на чиновников военного ведомства.

По их словам, Минобороны обратится в комитет безопасности кабинета министров — самого высшего органа Индии по вопросам обороны и защиты государства. Общая сумма контракта должна составить $5,5 млрд.

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Отмечается, что несмотря на негативное отношение США к намеченной сделке, Минобороны Индии «не получало каких-либо инструкций» по приостановке переговоров по контракту.

Издание напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила Индию, что может сократить с ней военное сотрудничество в случае покупки российских комплексов ПВО.

Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов в середине апреля заявил, что Москва рассчитывает подписать контракт на поставку Индии С-400 во втором квартале 2018 года.

У России также есть контракты на поставку систем С-400 в Турцию, Китай и Саудовскую Аравию.

«Триумф» способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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