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Иран пригрозил выходом из ядерного соглашения в ближайшие недели

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Фото: Global Look Press/Jerzy Dabrowski
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Тегеран рассматривает возможности выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе уже через несколько недель. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщил заместитель главы иранского МИДа Аббас Аракчи.

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По словам дипломата, у большинства иранцев нет уверенности в позиции Европы, кроме того, для Ирана было важно «полномасштабная реализация» СВПД.

Агентство Tasnim отмечает, что Аракчи выразил надежду, что предложения Европы по сохранению сделки будет приемлемым для Ирана. «Иран слишком многим пожертвовал для сохранения соглашения», — добавил он.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновляют санкции против этой страны, в ответ Иран пригрозил повысить обогащение урана до 20% в случае расторжения СВПД.

Решение американского лидера вызвало осуждение со стороны лидеров мировых держав.

Прекращение действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе приведет к созданию в регионе такой же проблемы, как вокруг КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. Немецкий канцлер Ангела Меркель также подтвердила приверженность ФРГ и других стран Евросоюза к иранской ядерной сделке.

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