Россияне стали чаще заражаться коклюшем

Уровень заболеваемости коклюшем в России вырос вдвое по итогам первых четырех месяцев этого года в сравнении с тем же периодом прошлого. Чаще всего инфекция поражала детей. Эксперты отмечают, что на ситуацию повлиял отказ родителей от прививок.

О том, что заболеваемость коклюшем в январе–апреле 2018 года выросла в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, сказано в докладе Роспотребнадзора. С документом ознакомились «Известия». В этом году количество случаев достигло 2,41 на 100 тыс. населения (среди детей до 14 лет — 12,9 случая на 100 тыс. населения). В прошлом году показатель был на уровне 1,07 на 100 тыс.

Всего за первые четыре месяца нынешнего года Роспотребнадзор зарегистрировал 3,54 тыс. случаев заражения коклюшем.

В службе пояснили «Известиям», что показатели этого года вдвое выше среднемноголетних. С 2008 по 2017 год заболеваемость составляла 1,17 случая на 100 тыс. населения.

Наиболее сложная ситуация в этом году зарегистрирована в Санкт-Петербурге — 9,25 случая на 100 тыс. населения, а также в Москве — 6,5. Кроме того, много заболевших в Мурманской и Воронежской областях, Республике Саха, Иркутской и Свердловской областях, Краснодарском крае.

В Роспотребнадзоре отметили, что коклюш относится к инфекциям, которые «успешно управляются средствами иммунопрофилактики». Это значит, что с ними проще всего бороться, сделав прививки. Также в последние годы значительно улучшилась диагностика и врачи стали лучше распознавать коклюш, считают в службе.

Прививки против коклюша входят в национальный календарь, то есть их делают бесплатно. Уровень вакцинации в последние годы составляет более 97% населения страны, пояснили в Роспотребнадзоре, однако всё еще возникают случаи этого заболевания.

— Как правило, это обусловлено отказом родителей от вакцинации своих детей против коклюша, — отметили в Роспотребнадзоре.

В Минздраве подтвердили, что к увеличению роста заболеваемости коклюшем приводит массовый отказ от вакцинации.

Прививка вакциной АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) проводится всем детям начиная с трехмесячного возраста и до трех лет. Полная вакцинация включает в себя три прививки.

Как писали «Известия», в России до начала массовой иммунизации (до 1950-х годов) коклюшем болели практически все дети. А примерно 20% детей болели дифтерией, из них половина умирала. Столбняк — еще более опасная инфекция, детская смертность от которой составляет почти 85% заболевших.

Люди, переболевшие коклюшем, не получают пожизненный иммунитет, им можно заразиться 2–3 раза, рассказала главный иммунолог и вакцинолог Санкт-Петербурга Сусанна Харит. Первый раз заболевание клинически более выражено, а последующие протекают легко, отметила она.

— Прививка тоже не дает пожизненного иммунитета. Поэтому, чтобы поддерживать иммунитет, ВОЗ рекомендует делать возрастную ревакцинацию, — отметила она.

Эксперт отмечает, что выявлять коклюш действительно стали лучше, так как начали шире применять ПЦР-анализ (генетический). Это позволяет чаще подтверждать диагноз при легких формах инфекции, добавила Сусанна Харит.

Прививка АКДС чаще других вызывает осложнения, отметила завлабораторией молекулярной биологии вирусов Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Александра Гамбарян. Причем больше всего проблем наблюдается из-за коклюшного компонента.

Ранее «Известия» писали, что число зараженных корью в этом году также увеличилось — почти в 20 раз. Среди детей показатель заболеваемости в I квартале вырос в 27,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство случаев пришлось на Москву и Подмосковье. По мнению инфекционистов, вирус мигрирует в нашу страну из стран Западной Европы и государств постсоветского пространства, в частности с Украины, из Таджикистана, Турции и Италии.