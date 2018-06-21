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Овечкин поседел от переживаний за сборную РФ на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Хоккеист Александр Овечкин рассказал, что переживает за сборную России на чемпионате мира по футболу. Слова спортсмена приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Чемпионат мира сейчас в Москве, обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаем, больше седых волос появилось. Когда приедем в Москву, будут ясности, и посмотрим, что будем делать дальше», — сказал форвард российской сборной по хоккею.

Россия принимает ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны. На ЧМ-2018 российские футболисты одержали две победы. В первом матче чемпионата 14 июня РФ сыграла с Саудовской Аравией со счетом 5:0. 19 июня сборная РФ обыграла команду Египта со счетом 3:1 и вышла в плей-офф.

Ранее Овечкин сбрил бороду, которую отращивал на протяжении серии плей-офф НХЛ. Он решил продать бритвенный станок на благотворительном аукционе. Вырученные средства пообещал перечислить в организации, которые поддерживают хоккейные команды для детей с ОВЗ.

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