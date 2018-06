Овечкин сбрил бороду и пообещал продать бритву на аукционе

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз» сбрил бороду, которую отращивал на протяжении всего Кубка Стэнли.

Бритвенный станок хоккеист решил продать на благотворительном аукционе. Вырученные средства направят организации, поддерживающей хоккейные команды для детей с ограниченными возможностями.

my playoff beard is gone thx to my friends @Gillette On Demand for the gr8 shave today!!!! feels awesome to #breakthebeard! soon we will make news on charity auction for the razors #gillettepartner pic.twitter.com/NsFODNfPxe