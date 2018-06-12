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Овечкин опубликовал фото своего сна в обнимку с Кубком Стэнли

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Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez/USA TODAY Sports
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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» продемонстрировал, насколько важен для него главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опубликовав снимок, где он спит с обнимку с Кубком Стэнли.

Всего в Instagram были выложены две фотографии нападающего: на одной он лежит с закрытыми глазами, обнимая трофей, на другой в кадре появляется и супруга хоккеиста Анастасия.

7 июня Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл в пятом матче финальной серии плей-офф «Вегас Голден Найтс». Овечкин стал первым российским капитаном клуба НХЛ, которому удалось привести свою команду к этой награде. С завоеванием долгожданного трофея Овечкина поздравил президент РФ Владимир Путин.

Хоккеист намерен привезти Кубок Стэнли в Россию.

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