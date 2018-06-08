Появилось видео прогулки Овечкина с Кубком Стэнли

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прогулялся с Кубком Стэнли, который его команда завоевала после победы над «Вегасом» в финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Видео опубликовала его супруга Анастасия Шубская в Instagram-сториз. На кадрах видно, как форвард празднует победу вместе с болельщиками «Вашингтона» и своими коллегами по команде.

Это первый Кубок Стэнли в карьере российского хоккеиста, отмечает «Спорт-Экспресс».

8 июня «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4:3.