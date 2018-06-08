Фетисов поздравил Овечкина с получением Кубка Стенли

Вячеслав Фетисов поздравил хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выигрышем Кубка Стенли. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рассказал в беседе с НСН.

«Я поздравляю Овечкина. Я понимаю, что такое терпение. Терпение это одно из качеств успешности. Очень рад и счастлив за него, за его семью. Он молодец! Поздравляю Сашу, капитана команды, с победой в самом престижном турнире профессионального спорта», — заявил Фетисов.

Он также напомнил, что свой первый Кубок Стэнли выиграл тоже в 39 лет, когда выступал в составе американской команды «Детройт Ред Уингз» в 1997 году. Всего на его счету три Кубка Стэнли, один из которых он завоевал, будучи тренером.

8 июня Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ против команды «Вегас Голден Найтс» выиграл со счетом 4:3. Хоккеист пообещал привезти кубок в Россию.