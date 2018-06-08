Прямой эфир

Фетисов поздравил Овечкина с получением Кубка Стенли

0
Фото: РИА Новости/Вячеслав Фетисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вячеслав Фетисов поздравил хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выигрышем Кубка Стенли. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рассказал в беседе с НСН.

Выиграть в Вегасе
Выезд в игорную столицу мира может принести «Вашингтону» Александра Овечкина первый в истории Кубок Стэнли

«Я поздравляю Овечкина. Я понимаю, что такое терпение. Терпение это одно из качеств успешности. Очень рад и счастлив за него, за его семью. Он молодец! Поздравляю Сашу, капитана команды, с победой в самом престижном турнире профессионального спорта», — заявил Фетисов.

Он также напомнил, что свой первый Кубок Стэнли выиграл тоже в 39 лет, когда выступал в составе американской команды «Детройт Ред Уингз» в 1997 году. Всего на его счету три Кубка Стэнли, один из которых он завоевал, будучи тренером.

8 июня Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ против команды «Вегас Голден Найтс» выиграл со счетом 4:3. Хоккеист пообещал привезти кубок в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео прогулки Овечкина с Кубком Стэнли
Трамп назвал Овечкина «настоящей суперзвездой»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017