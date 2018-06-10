Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли

Президент России Владимир Путин поздравил российского хоккеиста и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли.

«Наконец-то он стал обладателем Кубка Стэнли, я его поздравляю, также, как и всю его команду, в которой он играет», — приводит слова президента ТАСС.

Российский лидер также рассказал, что Овечкин рассматривал вариант с продолжением карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но ему не позволил вернуться в Россию контракт с американским клубом, пишет «Газета.ру».

Путин заявил о том, что регулярно встречается и общается с Овечкиным, добавляет РЕН ТВ.

«Мы с Сашей в хороших, добрых, отличных отношениях», — отметил президент.

Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли 8 июня. «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3. Овечкин стал первым российским капитаном клуба НХЛ, которому удалось привести свою команду к этой награде. До него это сделали лишь два представителя Европы.

Хоккеист впервые привезет Кубок Стэнли в Россию.