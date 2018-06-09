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Трамп предпочел пригласить в Белый дом победителей НХЛ вместо НБА

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Фото: Global Look Press/Michael Candelori
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Президент США Дональд Трамп заявил, что кто бы ни оказался победителями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), он не собирается приглашать их в Белый дом, зато был бы не против видеть в резиденции обладателей хоккейного Кубка Стэнли — клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным.

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Американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, пригласит ли он «Голден Стейт Уорриорз» или «Кливленд Кавальерс» после финального матча НБА, заявил, что не приглашал ни одну из команд, но отметил, что может пригласить победителей НХЛ, пишет «РИА Новости».

«Думаю, «Кэпс» у нас будут. Ну, то есть посмотрим. Вы знаете мой подход: если они хотят быть здесь — а это самое замечательное место на земле — то я тут. Если они не хотят быть здесь, мне они не нужны», — заявил Трамп.

Ранее капитан «Уорриорз» Стефен Карри, а также звезда команды «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявили, что в связи с разногласиями с президентом не пошли бы на традиционный прием в Белом доме.

8 июня «Вашингтон Кэпиталз» одержал верх над командой «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Игра закончилась со счетом 4:3. Трамп поздравил с выигрышем хоккеистов столичной команды и отметил игру капитана команды Александра Овечкина. Хоккеист пообещал привезти кубок в Россию.

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