По-братски

Родной брат бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб оказался в центре скандала после сообщения информагентств о его задержании в столичном аэропорту. Слухи о задержании бывшего главы региональной ФМС были развеяны семьей Абдулатиповых, но стали причиной новых домыслов. Почему так получилось — разбирался портал iz.ru.

Сенсационную новость о задержании родного брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаба в столичном аэропорту сообщил «Интерфакс» 19 июня.

«Раджаб Абдулатипов задержан, по предварительной информации, по подозрению в совершении тяжкого преступления. Его «взяли» сотрудники спецслужб в аэропорту Москвы при попытке покинуть территорию России», — сообщил собеседник агентства, не уточнив, что конкретно инкриминируется родственнику бывшего президента республики. Он добавил, что фигурант находится в Главном следственном управлении СКР на допросе.

Одновременно с этим появилось несколько версий о том, с чем связан арест. Согласно одной информации, мероприятия проходили в рамках антикоррупционной глобальной операции в республике. Согласно другим данным, речь шла о расследовании дела об убийстве бывшего директора винзавода в Дербентском района Наримана Алиева и его супруги.

Но в течение нескольких часов пришло не менее сенсационное опровержение информации об аресте. Причем сначала от Рамазана Абдулатипова, а потом и от самого якобы фигуранта расследования.

Не нашей крови

«В моем роду никогда за тысячу лет не было и нет, и не будет людей с подобными способностями на преступление... Не было никогда в моем роду!» — так информацию о задержании брата прокомментировал экс-глава Дагестана в беседе с kp.ru. Он утверждает, что правоохранительные органы физически не могли задержать депутата в московском аэропорту Шереметьево: тот находится вместе с ним на отдыхе в Горном Алтае.

В родных горах обстановка неприятная (почему именно, политик не уточнил), потому решили освоить другие — сибирские. Правда, передать трубку родственнику бывший руководитель Дагестана, а ныне — спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона, не смог: «Ну, он не со мной. Я могу сказать, чтобы он тебе позвонил».

Прокомментировал ситуацию в итоге и сам Раджаб Абдулатипов, получивший мандат депутата Народного собрания Дагестана в 2016 году.

Абдулатипов_1 Бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в Ново-Огарево во время встречи президента России Владимира Путина с ушедшими в отставку главами регионов. 2 ноября 2017 года Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Комментируя информацию о якобы имевшем место задержании, Раджаб Абдулатипов вторил старшему брату: в их семье преступников нет и не было. По его мнению, слухи об уголовном преследовании распустили неизвестные, чтобы «настроение испортить, нервы попортить». Парламентарий также подчеркнул, что с большим уважением относился к семье экс-директора винзавода в Дербентском районе Наримана Алиева, в убийстве которого, по неподтвержденным данным, его и обвиняют. При этом он признал, что эти вбросы так или иначе подействовали и на него, и на его родственников. А их у Абдулатиповых немало, в том числе в органах власти.

Напомним, руководитель виноградарско-винодельческого хозяйства, Герой Соцтруда и просто уважаемый в Дагестане человек Нариман Алиев был застрелен в ноябре 2007 года вместе со своей супругой в Мамедкале. К слову, усилиями этого человека небольшое село превратилось в процветающий поселок городского типа. Алиев также приходился тестем лидеру азербайджанского клана Дербента Гурбану Гурбанову. Ряд СМИ, в том числе азербайджанских, сообщали, что Раджаб Абдулатипов допрашивался по этому делу. Также проходила информация о его задержании в связи с убийством, но она была быстро опровергнута им лично.

«Меня никто не задерживал. И мне ничего не инкриминировали. Я работаю в обычном режиме. И вчера был на работе. Никаких вопросов ко мне со стороны правоохранительных органов не было. Являясь братом главы республики, я всегда готов к такого рода провокациям. Лично у меня никаких явных врагов нет», — сообщил тогда Абдулатипов изданию «Кавполит».

В качестве одной из версий об убийстве рассматривался передел сфер влияния на сверхприбыльном рынке производства алкоголя в республике.

За что могли задержать

Известно, что в Дагестане уже несколько лет проводится антикоррупционная кампания. В последнее время республика стала неуютным местом для чиновников, просидевших последнее десятилетие на казенных должностях. В частности, тучи сгустились над ставленниками бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова.

В феврале по подозрению в хищении более 100 млн рублей был задержан председатель правительства региона Абдусамад Гамидов. По версии ФСБ, в 2013 году он построил за бюджетный счет дороги к своему домовладению и домовладению Рамазана Абдулатипова, а также способствовал хищению средств, предназначенных на целевую программу «Юг России».

Абдулатипов_3 Абдусамад Гамидов в Басманном суде Москвы Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Гамидов, как утверждает следствие, оказывал общее покровительство так называемой Дирекции государственного заказчика-застройщика — ей руководил Шамиль Кадиев, который находится сейчас под следствием. Эта контора заменила пять казенных учреждений, которые занимались строительными подрядами, чтобы было проще контролировать финансовые потоки через своего человека. «Комиссия» бывшего главы правительства составляла 5 процентов от годового оборота конторы, считает следствие. Стоит отметить, что выручка организации в лучшие годы составляла до 4 млрд рублей. Вместе с Гамидовым по делу проходят два его бывших заместителя — Шамиль Исаев и Раюдин Шахобас.

Кстати, Рамазан Абдулатипов по поводу арестов своих протеже высказался крайне негативно. Он назвал громкие задержания кампанейщиной. Дескать, эти действия силовиков портят имидж республики и подменяют собой реальную борьбу с коррупцией.

Абдулатипов_4 Магомед Хизриев, подозреваемый в даче крупной взятки, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Судя по последним тенденциям, федералы вплотную взялись за изучение былых грехов правоохранительной системы Дагестана. 5 июня в Москве был задержан начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана (по другим данным, руководитель регионального управления УСБ) Магомед Хизриев. Как сообщил «Коммерсант», коллеги объявили полковнику, что он подозревается в преступлении, прямо в ведомственном здании службы. Он подозревается в даче взятки за согласование его на должность главы МВД Дагестана. Через цепочку посредников он передал «наверх» за портфель $2 млн, утверждает источник издания в силовых структурах. В антикоррупционной спецоперации участвовали сыщики ФСБ и ГУСБ.

Здесь нужно пояснить, что Хизриев, исходя из его функциональных обязанностей, должен был знать всю подноготную о коррупционных связях не только сотрудников полиции, но и смежных служб. При этом Абдулатипов-младший довольно продолжительное время возглавлял ФМС.

Политическая карьера

Скандалы в дагестанском миграционном ведомстве начались еще несколько лет назад. Одной из теневых схем заработка нечистых на руку чиновников от миграционной службы были поборы с граждан и иностранцев, завуалированные под оказание посреднических услуг. По данным издания «Версия», в ноябре прошлого года был задержан сотрудник ФГУП «Паспортно-визовый центр» ФМС, который, как утверждает следствие, с февраля по июнь 2015 года получил в общей сложности около 1 млн рублей от 670 иностранцев за патенты на работу в России. Чиновник трудился в тот период, когда службой руководил брат Абдулатипова.

Впрочем, стоит уточнить, что подобная коррупционная практика встречалась во многих регионах страны. Оборот средств, незаконно удержанных с иностранцев, можно подсчитать только приблизительно.

Во время вливания ФМС в МВД аттестацию не прошли многие высокопоставленные руководители упраздненной службы. После ликвидации ФМС Абдулатипов-младший переключился на другой вид деятельности — избрался в региональный парламент. Тут стоит отметить, что в вопросах о переназначениях миграционщиков на полицейские должности большую роль играли сотрудники «полиции в полиции».

Абдулатипов_2 Раджаб Абдулатипов (третий справа) в парламенте Республики Дагестан Фото: правительство Республики Дагестан/e-dag.ru

В республиканский парламент он избрался от «Единой России» и получил там должность главы комитета по образованию, науке и культуре. Такое направление работы для Абдулатипова-младшего, до этого свыше 20 лет проработавшего в правоохранительных органах, выглядело необычно. До избрания депутатом он 10 лет возглавлял региональное управление ФМС до его слияния с главком МВД. Образование Раджаб Абдулатипов получил педагогическое, а работать начал, согласно официальным данным, учителем школы в родном Тляратинском районе.

В органы власти, если не считать работу юрисконсультом в райисполкоме, пришел в 1995 году. В 34 года Абдулатипов получил должность замминистра занятости и труда Дагестана, иначе говоря — руководителя региональной миграционной службы. Его брат, будущий глава республики, в тот год избрался в Госдуму второго созыва. Впоследствии Раджаб Абдулатипов продолжал курировать миграционную политику в Дагестане на разных должностях.

Согласно декларации о доходах, в прошлом году он заработал свыше 1,3 млн рублей, его жена — 204 тыс. рублей. В собственности у Абдулатипова-младшего значатся два дома отдыха по 399 и 258 кв. метров. В безвозмездном пользовании супругов находятся жилой дом площадью 153 кв. м и еще один дом отдыха. Автопарком, если верить декларации, чета Абдулатиповых похвастаться не может: в семье единственный автомобиль — Toyota Camry — принадлежит жене депутата. В 2016-м парламентарий предоставил практически те же сведения. Доход его за год увеличится примерно на 300 тыс. рублей, и из декларации пропала графа о ребенке.

Семейное дело

Рамазан Абдулатипов, руководивший регионом в 2013–2017 годах, неоднократно критиковал чиновников за кумовство. В интервью 2013 года политик отмечал, что из-за проявлений клановости зачастую рождаются банды: «Один из таких муниципальных руководителей мне говорит: «Людей моей национальности с вашим приходом стало меньше на высоких должностях» (Абдулатиповы — аварцы; представители других народов, проживающих в Дагестане, критиковали главу за недопуск к руководящим должностям их представителей. —iz.ru). Я ему начинаю перечислять: вы сам занимаете такую-то должность, сын один, второй, третий там занимают, брат тоже на хорошем посту сидит, два племянника еще в одном месте и так далее». Абдулатипов предложил ему освободить половину этих должностей для представителей его народа и пригрозил: «Если я еще раз услышу об этом, то я буду говорить о вас уже на телевидении, с фамилиями и со всеми делами».

Сам глава Дагестана не скрывал, что многие из его родственников занимают руководящие посты в органах власти. И даже упоминал об этом, когда выступал против передачи мандатов ушедшх на высокие посты депутатов их сыновьям — Аслану Казибекову и Пазлудину Уцумиеву. «Я тоже мог бы выдвигать своего сына. Он так же сидит заместителем главы Каспийска, будучи кандидатом наук по местному самоуправлению, и никуда не двигается. Второй сын уехал в Москву», — заявил Абдулатипов, призвав приостановить передачу мандатов. В итоге оба места в парламенте получили, но в следующий его созыв не избрались.

Абдулатипов_5 Дом правительства в Махачкале Фото: ТАСС/Сергей Расулов

Однако и в новом созыве сложилась похожая ситуация. В него избрался собственно Раджаб Абдулатипов, а также брат министра по транспорту и энергетике республики Сайгидпаша Умаханова (в марте 2018 года его сменил на этой должности Ширухан Гаджимурадов. — iz.ru) Ахмедпаша.

Сын Рамазана Абдулатипова, которого он сам же приводил в пример, стал заммэра Каспийска через два месяца после назначения отца в регион. Руководивший в 2004–2009 годах ВВЦ Магомед Мусаев — по данным местных СМИ, зять Абдулатипова-старшего — получил пост председателя исполкома Стратегического совета при главе республики. Его племянник Раджаб Раджабов возглавил родной для Абдулатиповых Тляратинский район. По итогам проверки прокуратуры еще двое племянников — директор местной детско-юношеской спортивной школы и заведующая интернатом — лишились работы из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции. И на этом список не заканчивается: еще один племянник Абдулмуслим Ханипов в 2013–2015 годах занимал пост замминистра министра труда и социального развития Дагестана.

Кумовство выходило и за пределы родственных связей. В 2013 году замминистра культуры была назначена Зарема Бутаева, до этого пять лет трудившаяся под началом Раджаба Абдулатипова главным специалистом-экспертом республиканского управления ФМС. Спустя несколько месяцев она получила и министерский пост, который сохранила, несмотря на смену руководства республики. По иронии судьбы, она наступила на тебе же грабли: в 2015-м по требованию прокуратуры ей пришлось уволить своего зятя из-за потенциального «конфликта интересов».