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Арестованы сообщники подозреваемого в даче взятки полковника МВД Дагестана

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Суд арестовал на два месяца трех сообщников подозреваемого во взяточничестве начальника оперативно-разыскной части (ОРЧ) управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Меру пресечения избрал столичный Пресненский райсуд.

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Следствие подозревает бизнесмена Гора Чудопалова, близкого друга полковника Алексея Сыздыкова и юриста Луизу Мержоеву в посредничестве во взяточничестве. В их отношении возбуждены дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Подозреваемые вину не признают.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Чудопалова, Сыздыкова и Мержоевой меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 5 августа», — приводит ТАСС комментарий представителя суда.

Главного фигуранта дела Магомеда Хизриева задержали в Москве 5 июня. По версии следствия, весной 2017 года он передал соучастникам $2 млн. За эти средства они содействовали его назначению на высокую должность в органах внутренних дел одного из субъектов России. Начальник ОРЧ также не признал вину.

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