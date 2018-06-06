Изъятые у родственников Захарченко миллиарды перестали быть вещдоками‍

Следственный комитет отменил постановление о признании вещественным доказательством 9 млрд рублей, изъятых при обыске в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятках. Об этом говорится в постановлении следствия.

При этом деньги по решению суда останутся под арестом до октября текущего года.

Достоверностью документа СК подтвердил адвокат полковника Александр Горбатенко, отмечает «РИА Новости».

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в ТЭКе. Он был задержан при получении взятки в 7 млн рублей в сентябре 2016 года и до сих пор находится под арестом.

Во время обыска в квартирах его родных были найдены деньги в различной валюте на сумму 8,5 млрд рублей, происхождение которых полковник объяснить не смог.

Захарченко вменили два эпизода получения взяток и воспрепятствование производства предварительного расследования.

В декабре 2017 года суд постановил конфисковать имущество обвиняемого более чем на 9 млрд рублей в пользу государства. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места в Москве, золотой слиток, четыре элитных автомобиля.

30 мая появилась информаци, что часть денег, арестованных в рамках уголовного дела, похитили. По данным РЕН ТВ, пропало более $5 млн.