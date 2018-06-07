Прокурор потребовал 12 лет заключения для бывшего вице-премьера Крыма

Гособвинение потребовало приговорить бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина, подозреваемого в получении многомиллионной взятки, к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 млн рублей.

По версии следствия, Казурин в обмен на 27 млн рублей обещал одной из строительных фирм, что она станет единственным поставщиком при заключении контрактов на строительство жилых домов в Керчи.

Часть средств он потратил на покупку гаража и квартиры для родственницы, что квалифицировали как легализацию денежных средств.

Кроме того, Казурин потребовал от одного из бизнесменов купить ему автомобиль Lexus и нежилое помещение в Москве якобы за содействие в получении двух госконтрактов на строительство объектов в Крыму. Предприниматель отказался выполнять условия вице-премьера и обратился в правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

По делу также проходит еще один человек — предполагаемый подельник Казурина. Для него запросили четыре года тюрьмы и штраф в размере 1,5 млн рублей. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Казурин занял должность зампреда правительства Крыма 19 января 2016 года, однако вскоре был уволен «за невыполнение государственных задач и служебных обязанностей». Его задержали в Симферополе в феврале 2017 года.