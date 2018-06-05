Прямой эфир

Полицейские стали рассказывать начальству о взятках в 14 раз чаще

0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МВД в 14 раз чаще начали уведомлять руководство о предложении им взяток. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев в интервью радиостанции «Милицейская волна» во вторник, 5 июня.

Россияне поверили в успех в борьбе с коррупцией
Позитивные изменения отмечают 55% граждан, показывает исследование ВЦИОМа

«Несколько лет назад таких случаев всего было в год 400, а сейчас до 5 тыс. увеличилось такое количество», — отметил министр.

С сигналами о коррупции в рядах полицейских также активно обращаются граждане. В 2017 году от граждан поступило 48 тыс. обращений с подозрениями на коррупцию среди сотрудников МВД.

По словам Колокольцева, подтвердились не все сигналы.

В мае Верховный суд России подготовил документ, согласно которому взяткодателям не вернут деньги, даже если они сообщили о своем преступлении и были освобождены от наказания. Все средства должны быть обращены в доход государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Колокольцев посетит мероприятия к 300-летию российской полиции
Экс-полицейских осудили за взятки от похоронного бюро в Воронеже

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017