Полицейские стали рассказывать начальству о взятках в 14 раз чаще

Сотрудники МВД в 14 раз чаще начали уведомлять руководство о предложении им взяток. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев в интервью радиостанции «Милицейская волна» во вторник, 5 июня.

«Несколько лет назад таких случаев всего было в год 400, а сейчас до 5 тыс. увеличилось такое количество», — отметил министр.

С сигналами о коррупции в рядах полицейских также активно обращаются граждане. В 2017 году от граждан поступило 48 тыс. обращений с подозрениями на коррупцию среди сотрудников МВД.

По словам Колокольцева, подтвердились не все сигналы.

В мае Верховный суд России подготовил документ, согласно которому взяткодателям не вернут деньги, даже если они сообщили о своем преступлении и были освобождены от наказания. Все средства должны быть обращены в доход государства.