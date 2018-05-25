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Более $28 млн наличными изъято у бывшего премьера Малайзии

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Фото: REUTERS/Lai Seng Sin
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Более $28 млн наличными было изъято у бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака во время обысков в квартирах. Об этом сообщает начальник управления по расследованию экономических преступлений Амар Сингх.

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По его словам, полиция подтвердила, что всего было изъято 72 коробки с денежными средствами. После подсчета удалось установить точную сумму, сообщает ТАСС.

Кроме того, Сингх заявил, что расследование по факту хищений в государственном инвестиционном фонде 1MDB будет продолжено. Власти страны намерены сотрудничать с всеми заинтересованными ведомствами других стран, в том числе США.

Обыски в трех апартаментах в одном из элитных жилых комплексов Куала-Лумпура сотрудники правоохранительных органов провели 18 мая. В результате им удалось изъять более 280 коробок с наличными деньгами, драгоценностями, дорогими часами и сумками, принадлежащими супруге бывшего премьера.

Также Наджиба допросили сотрудники Комиссии по борьбе с коррупцией. Ранее на его счетах было обнаружено более $7,5 млн. Средства поступили от небольшого государственного фонда SRC International через фирмы-посредники.

В мае Разаку запретили покидать Малайзию — вместе с супругой он внесен в список лиц, которым нельзя выезжать из страны. По данным СМИ, экс-премьер планировал отправиться в Индонезию.

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