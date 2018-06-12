Суд приговорил зятя короля Испании к 70 месяцам тюрьмы за коррупцию

Обвинительный приговор в отношении Иньяки Урдангарина, супруга инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI, вынес Верховный суд (ВС) Испании. Родственник испанского короля проведет в тюрьме пять лет и 10 месяцев.

ВС рассмотрел апелляцию Урдангарина на решение суда города Пальма-де-Майорка, приговорившего его к шести годам и трем месяцам. Суд снизил срок и в постановлении указал, что муж инфанты осужден за «растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей», сообщает во вторник, 12 июня, ТАСС.

Первое слушание по делу состоялось в январе 2016 года, по делу проходили 17 человек.

Прокуратура доказала в суде, что организация «Институт ноос», считавшаяся общественной и в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии. Организация завышала цены на проведение спортивных мероприятий, а затем выводила средства в другие компании. Участникам группы удалось присвоить более €6 млн.

Около года назад президента федерации футбола Испании Анхеля Мария Вильяра задержали по делу о коррупции. Гражданская гвардия страны заявила, что подозревает мужчину в договоренностях с территориальными подразделениями федерации с целью сохранения свой позиции, а также в хищении и сокрытии своих активов.