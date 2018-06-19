Подозреваемую в шпионаже женщину арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы во вторник, 19 июня, санкционировал арест подозреваемой в шпионаже.

Как сообщили в пресс-службе суда, женщину по имени Карина Цуркан подозревают в совершении преступления по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, Цуркан, которая работала в энергетической сфере, подозревается в шпионаже в пользу Румынии.

Ранее, 4 июня, Мосгорсуд приговорил гражданина Украины Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.