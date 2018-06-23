«Жизнь такая короткая»

Фильм «Война Анны» был создан Алексеем Федорченко два года назад, но его премьера состоялась в Москве только в июне. Это рассказ о трагической судьбе маленькой еврейской девочки, чудом спасшейся после расстрела всей семьи в украинском местечке. Девочке, прожившей несколько месяцев в камине немецкой комендатуры и сумевшей выжить. Портал iz.ru побеседовал с создателем картины о запретных темах, непрокатном кино, кадробоязни, творческом оплодотворении и о том, почему заниматься нелюбимым делом — грешно.

- Судьба вашего фильма на Кинотавре драматична. Работа получила утешительный приз «За создание пронзительного образа войны глазами ребенка». Но у вас, похоже, нет переживаний по поводу отношения жюри?

- У меня действительно нет никаких переживаний. Фильм показали в самом начале фестиваля. Прием и успех были оглушительными. Я перецеловался со всеми актрисами отечественного кино – они выходили из зала после просмотра, вытирая слезы, и сразу же бросались мне на шею. Становились на колени перед маленькой Мартой Козловой – исполнительницей главной роли.

- Что сейчас происходит с прокатом вашего фильма?

- Я стараюсь об этом не думать вообще. Мое дело – снять фильм. Существуют специальные люди, которые занимаются прокатом. Но совершенно понятно, что фильм наш – нишевый. Еще до Кинотавра было известно, что проката в привычном смысле этого слова не будет. Сети не взяли «Анну», не хотят рисковать.

Федорченко_1 Режиссер Алексей Федорченко и актриса Марта Козлова (справа налево) на премьере своего фильма «Война Анны» в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

- Не хотят рисковать, потому что фамилия Федорченко ни о чем не говорит?

- Говорит о том, что это не прокатное кино. Я не затрачиваюсь на прокат. Это все облегчает жизнь и не заставляет суетиться. Я для себя решил давно, что по заказу работать не буду.

- А на фестивали фильм поедет?

- Да, уже был представлен на фестивале Зеркало, на Мюнхенском кинофестивале. Все идет своим чередом.

Вот, почему я не люблю наши кинофестивали? Потому что там нас сравнивают. А это невозможно. Нужен смотр-праздник. Чтобы люди не страдали, не получая призы. Я не хочу больше в наших фестивалях участвовать, только во внеконкурсных показах.

- Т.е. Федорченко у нас есть, гордиться им можно, но массовому зрителю его показывать незачем?

- Прокат арт-кино - это особая профессия. Наше кино сложное. Но верю: будут прокатчики, которые начнут заниматься и нишевыми проектами.

Федорченко_2 Кадр из фильма «Война Анны» Фото: 29th February Film Company

«Из собственной судьбы я выдергивал по нитке…»

- Алексей, быть может, секрет созданных вами фильмов именно в вашей первой специальности, засвеченной в том старом здании Свердловской киностудии, ставшей ныне универмагом, в котором вы сейчас снимаете свой очередной проект, называемый странным и красивым словом «мокьюментари» т.е. псевдодокументальный фильм?

- Я действительно делаю сейчас документальный фильм про кинопроизводство в 1990-е на основе своей собственной биографии, когда я был замдиректора по экономическим вопросам на Свердловской киностудии. История написана мною давно и поначалу была трагедией, с перестрелками и т.п. А сейчас воспринимается, как комедия.

- Как получилось, что человек, занимающийся совсем прозаическими вопросами, вдруг сам стал снимать кино?

- Первым посылом поступить во ВГИК на сценарный были худсоветы, на которых мне хотелось что-то сказать. Как-то один сценарист меня одернул: «Какое вы имеете право давать мне советы?» И решил я подучиться немножко - поступил на факультет дополнительного образования, чтобы только показывать диплом, если еще раз скажут, что я не имею права. Но ни разу я его никому так и не показал.

А первый свой фильм я снял совершенно случайно, когда договор был заключен с Госкино, а режиссер отказался его снимать. Документальный фильм был запущен в производство, а главный герой умирал. На самом деле. Старый человек, переживший столько ужасов, что хватило бы на несколько жизней.

Это фильм «Давид». Мне все говорили: вот еще один фильм про евреев, про Холокост, не надо тебе дебютировать с таким фильмом. Режиссер отказался, а я ему был страшно благодарен, потому что я уже придумал, как фильм делать, и сделал.

Фильм очень хорошо пошел по фестивалям. Получил кучу призов, и я тогда не думал, что буду продолжать. Но нашел в интернете сценарий «Первые на Луне», который мне очень понравился. Выкупил сценарий и права, стал искать режиссеров для запуска. Режиссеры не понимали, как это делать, и я стал делать сам. Словом, снова пришлось.

- Это был ваш первый художественный фильм? И он тоже получил признание?

- Он сразу поехал в Венецию, и получил там главный приз. Вот так все получилось случайно.

Федорченко_3 Кадр из фильма «Овсянки» Фото: Апрель МИГ Пикчерс

- Ваш фильм «Овсянки» открыл когда-то новую страницу в кинематографе, и тоже отмечен многими призами?

- Мне кажется - он очень красивый, хотя для многих и страшный. На такие табуированные темы люди не говорят. Потому что энергетика смерти и сексуальная энергетика очень близки. Мне хотелось об этом немножко поразмышлять.

- Как изменилась с тех пор ваша жизнь?

- Я много езжу по миру. В других странах меня знают даже больше, чем в России. Но я живу в Екатеринбурге, это далеко от Москвы. А в Москве существует некий бренд «Алексей Федорченко», независимо от меня. Он ко мне имеет мало отношения. Даже мифологизируется. Мне интересно наблюдать за ним. А я такой, в общем-то, домашний человек, никуда особо не рвусь. Хочется больше работать, поэтому я стараюсь, чтобы пауз не было – из фильма в фильм запускаюсь.

- А за границей понимают ли русскую душу?

- Прекрасно понимают и в Англии, и во Франции, и в Америке. Прокат там больше, чем в России. В Сан-Франциско ко мне может подойти человек, который смотрел все мои фильмы. Там совсем другой зритель.

Вообще, я никогда не думал о зрителях, скажу вам прямо. Зритель всегда ожидает повторов.

- Конечно – привычных сюжетов, знакомых актеров. «Покажите мне то, что я знаю».

- Да. Основные принципы коммерческого успеха: повторяемость, узнаваемость и закрепляемость.

-Вы, правда, не смотрите свои фильмы ни на одном зрительском просмотре?

- Правда. Я фильм отпустил и не чувствую своим. А последние все время хочу переделывать.

29 -Федорченко-29

- А как Федорченко – экономист помогает Федорченко-режиссеру?

- У меня своя компания, которая называется «29 февраля». Она появилась в феврале високосного 2004 года. Число 29 для меня особенное - я, между прочим, и родился 29 числа, только сентября.

Федорченко_4 Режиссер Алексей Федорченко на премьере фильма «Метаморфозис». 2015 год Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

- Вы как-то мне рассказывали, что жизнь ваша на съемочной площадке происходит размеренно. И сейчас все так?

- Сейчас уже не совсем так. Я вообще никогда не волнуюсь о результате, потому что собрал очень хорошую команду: художник, оператор, второй режиссер. Три главных человека, которым я доверяю полностью. Спокойные, интеллигентные люди. Я не уверен, что в нашем кинематографе есть лучшие специалисты.

-Похоже, вы вообще не выходите за рамки своего прайда?

- Я выращиваю из своих. Вот был у меня аниматор, я его поставил художником. Сделаем еще немало, если в Москву их не переманят. Я же не могу весь год содержать всю команду. Они уезжают на отхожие промыслы, а потом возвращаются ко мне - в этом я спокоен.

У меня замечательный кастинг директор, гример. Я ведь с актерами на площадке почти совсем не общаюсь. Мне обычно везет на них. Была одна сцена, когда мне хотелось переписать сценарий и убить одного человека. Но как-то обошлось. А так все замечательно. У меня очень хорошая семейная тихая атмосфера.

Я прихожу на площадку, если там выгородка стоит уже, ложусь на диван или кровать, лежу там примерно час, могу сказать: вот теперь давайте все это уберем и сделаем по-другому. И никто не возражает обычно, спокойно все переделывают. Актеры сразу попадают в атмосферу тотальной заботы и любви, некоторые даже потом не хотят уезжать. Дети даже какие-то рождаются после фильмов. Тихо очень, достаточно одного взгляда, чтобы все поняли, что меня не устраивает.

А я, смеюсь: на площадке уже сижу, как оплодотворитель. Делаю только какие-то отдельные замечания.

- Т.е. «оплодотворение» - это идея?

- Идея, режиссерский сценарий, раскадровки - я все продумал, с ребятами обсудил, и каждый занимается своим делом. Я вижу: декорация стоит, актеры разведены, костюмы прекрасные – все в порядке. Нет, если я не буду сидеть, получится нечто другое, не то, что мне понравится, поэтому уйти я не могу.

- А окончательный монтаж? Безжалостный монтаж, когда вы буквально режете по живому?

- Ну, это на мне, конечно. Я очень сам боюсь этого. У меня словобоязнь и кадробоязнь. Мне хочется все отрезать, сократить. Вот, например, я сначала пишу рассказ, потом начинаю вычеркивать. Сначала предложения, потом слова, и когда остается то, из чего ни одной буквы не выпадет – это и окончательно. И так же в кино. Я сократить могу сюжет, а расставить – нет. Я себя уже по рукам бью, так бы резал и резал, но я специально откладываю и стараюсь возвратиться позднее.

Так было с фильмом «Давид» – там интервью девять часов. Можно было просто поставить его и слушать.

- Вы оставили исходник хотя бы?

- Да, конечно. Я хочу его издать, потому что история уникальна. Потом я съездил в Израиль в Яд-Вашем, в архиве поработал, нашел уникальную хронику. Сделал двухчасовой фильм. И мне казалось, что ни кадра убрать нельзя. Подумал, что два часа на это смотреть невозможно – очень страшно. Потом отложил это дело на несколько месяцев, вернулся и отрезал час. Отложил еще на два месяца, вернулся и отрезал еще полчаса. И сейчас он такой, что не сократить - минималистичная и очень страшная картина.

Федорченко_5 Алексей Федорченко, обладатель приза в номинации «Лучшая режиссура» за фильм «Ангелы революции», на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Справа - дочь режиссера Варвара. 2015 год Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

- Ваши две работы на еврейскую тему вы не хотите объединить?

- Конечно, их надо обязательно вместе показывать, «Давида» и «Войну Анны».

- На примере «Войны Анны» видно, что некоторые моменты, вырезанные вами, понадеявшись на сообразительность и догадливость зрителя, остаются непонятыми. После просмотра фильма возникают вопросы: почему немцы не видели дым из трубы, например, и что это за мина была в руках у партизана? И масса других моментов, не до конца разъясненных вами. Простой зритель бывает недоволен. Может быть, ваши фильмы для особо прозорливых зрителей?

- Некоторые зрители и так заточены на поиск несоответствий в фильмах. Их уже не переделать. Но можно объяснять, а можно и не объяснять. Возможно, сама Анна этого не поняла? Почему бы не посмотреть на происходящее глазами девочки? Я оставляю зрителю эту инвариантность.

- После «Анны» вы сделали еще два фильма, и работаете сейчас над фильмом о Зощенко?

- Да, я продолжаю. Написал сценарий фильма «Большие змеи Улли кале». Это история завоевания Кавказа с начала XIX по начало XX века, совершенно необычного жанра. Сценарий написан совместно с Лидией Канашовой, с которой мы в последнее время работаем вместе.

Еще написано 3 пьесы.

- Вы их уже кому-нибудь показывали?

- Пока нет. Напишу пять пьес – почему-то я так решил. Может быть, стану делать театральный проект. Не знаю пока, где, стараюсь не думать об этом, пока пьесы не написаны.

Параллельно стараюсь думать и о других вещах, потому что кино - слишком дорогое производство, и оно в любой момент может остановиться. Думаю об издательстве книжном, я книжку микроновелл написал - мой любимый жанр, и в кино тоже.

« Какая Кафка?»

- Но главное для меня сейчас другое: я собираю коллекцию книг репрессированных ученых. Это уникальные книги, прижизненные издания, некоторые – с автографами авторов.

- И где же вы их находите?

- По всему свету! Покупал в Австралии, на Филиппинах. Какие-то русские библиотеки сейчас уничтожаются, эмигрантские библиотеки ликвидируются. Третье поколение почти не говорит по-русски. Я собираю издания еще дореволюционные и 1930-х годов – книги геологов, астрономов, биологов. Всех, кто занимался серьезно своими профессиями. Ученые эти совершенно не изведаны.

Я стал собирать эти книги еще и с антисталинским посылом. Когда держишь такую книгу, возникает чувство, что ты ее автора возвращаешь к жизни. А когда еще начинаешь подтягивать информацию: находишь биографии, воспоминания, дневники, сведения о научных институтах, в которых они работали, открываются бездны. Биография, библиография, фотография, книга, автограф, кому автограф. И я почувствовал, что книга – это очень человечный объект. Когда их несколько – это книжная полка, а когда это тысяча книг – это даже невозможно объять!

Я пытаюсь очеловечивать эти книги. И мы с Лидой Канашовой стали писать рассказы. Находим в каждом авторе небольшой такой интересный штришок. Это бывает рассказ даже не о самом авторе, а о каком-то эпизоде из его жизни. Какое-то художественное осмысление получается. Я мечтаю, чтобы таких небольших рассказов было триста, а то и тысяча.

Как я фильмы делаю – такие документальные сказки, так и рассказы должны быть такими же, немного мистическими. Чтобы не просто человек был, а вдруг превращался, предположим, в какую-то птицу. Вот, например Цшохер Вольдемар Оскарович - специалист по землетрясениям. Фамилия его переводится как Ворон.

- Это же Кафка!

- Да, какая Кафка!( смеется) Что же все пытаются меня сравнить с кем-то!

Федорченко_6 Режиссер Алексей Федорченко (слева), получивший риз зрительских симпатий за фильм «Небесные жены луговых мари», на церемонии награждения победителей VII Междунардного кинофестиваля «Зеркало». Справа - британский актер Рейф Файнс. 2013 год Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

- Все равно, даже в писательстве, у вас кинематографическое мышление.

- Я вот думаю: рассказ мы можем написать за неделю, какой смысл снимать кино тогда? Кино у меня сразу и сдулось. А тот мир – бесконечный, огромный, страшный… я бы только им и занимался.

- Интересно - вас не заботит зритель-читатель? Кто это все увидит или прочтет?

- Абсолютно не заботит!

Вот и эксвот

- Вы давно коллекционируете работы примитивистов?

- Примитивистские художники - в деревнях, пенсионеры начинают рисовать. Я нашел замечательных художников в средней России. И в разных странах по блошиным рынкам хожу, разыскиваю интересное.

Эксвото мне нравятся. Когда с человеком случилось что-то страшное, и он остался жив, он заказывает картинку - лубок с этим случаем. Стреляли, например, в него, а он выжил. Потом пишет: «Спасибо, Младенцу, что так со мной обошлось!» Это, в основном, в Мексике и Испании.

- Каждая ваша работа, мне кажется, является таким эксвотом.

- Я и сам пробовал рисовать, как примитивист, но это «как бы», поскольку я все-таки владею какими-то навыками рисования. Я не могу делать так чисто и наивно, как они. Нашел какой-то свой стиль, которому пока названия нет.

Задумал я такое полотно из 70 небольших картин, объединенных одним сюжетом. Хочу, чтобы это было, как иконостас на досках, а не на полотне. Но времени катастрофически не хватает. Видимо этот проект на старость, когда буду сидеть и спокойно пописывать картины.

- Какие у вас грандиозные планы, Алексей!

- Это только малая часть моих планов. Может, они и не осуществятся никогда.

- Но, помня, о чем вы рассказывали несколько лет назад, вижу, что вы все задуманное постепенно осуществляете.

- Конечно! У меня есть такой мега-супер план, в который я вписываю любые свои идеи, что приходят в голову. Их около 100 в день. И если меня, предположим, зовут принять участие в каком-нибудь киноальманахе, я открываю свой суперплан и обязательно нахожу подходящий пункт. Иногда мои планы пересекаются с мировыми.

- Вы ощущаете сейчас себя на месте, где вам можно копать или пахать дальше. Вы сам себе хозяин, делаете то, что хотите, с кем хотите, и когда хотите. А уехать поработать, например, в Голливуде, не думали?

- Не было пока таких предложений. Кино - такое дело, что жить и снимать его можно в любой точке мира.

- На данном этапе жизни вы производите впечатление человека основательного. Внутри, может быть, мятущегося, но спокойного наружно.

- Да, мне нравится то, что я делаю. Это лучшее, что можно было придумать в жизни. Жизнь такая короткая, заниматься тем, что тебе неинтересно, просто грешно.