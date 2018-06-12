«Зеркало» экспериментов

Сегодня в Ивановской области стартует XII Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало». В течение шести дней зрителям будут демонстрироваться новейшие картины из России, Германии, Грузии, Катара, Израиля, Ирана и других стран. Всего в конкурсной программе заявлено девять фильмов.

Нашу страну на фестивале представляет «Гофманиада» режиссера Станислава Соколова. Работа над созданием полнометражного кукольного мультфильма по мотивам сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана длилась почти 17 лет. В мае он был представлн на Каннском кинорынке, а теперь его наконец-то смогут увидеть и отечественные зрители.

Присутствие в конкурсной программе столь нетипичной работы, как «Гофманиада», обусловлено изменением концепции смотра. С 2018 года гостям и участникам предлагают экспериментальные форматы фестивальной жизни, сочетающие не только разные жанры кинематографа, но и разные виды искусств.

— Подобно тому, как Андрей Тарковский изменил киноязык, создав уникальные фильмы, мы попытаемся открыть для нашего зрителя новый фестивальный формат,— рассказал «Известиям» генеральный продюсер фестиваля Константин Шавловский. — Мы хотим не только открывать новые имена, запустив свою лабораторию для начинающих режиссеров, но и интегрировать наш киносмотр в культурную жизнь городов Ивановской области.

Отсюда — расширение географии «Зеркала». Мероприятия пройдут на только в самом Иваново, но и в других городах Поволжья — Кинешме, Родниках, Вичуге, Фурманове и Юрьевце. На главной площади последнего и состоится открытие смотра. Вместо привычной торжественной церемонии гостей и жителей ждет бесплатный рок-концерт Вячеслава Бутусова. А через несколько дней там же пройдет уикенд кино и еды.

Помимо международной конкурсной программы на «Зеркале» будет показан и специальный цикл документальной анимации и новую программу «Костюм в кино». Будет и постоянная программа «Тарковский контекст», посвященная связям великого русского режиссера с мировым киноискусством. В этом году в ней будут показаны сразу три картины Лариса Фон Триера: «Рассекая волны», «Европа» и «Танцующая в темноте». Их представит французский актер и режиссер Жан-Марк Барр, снявшийся во многих лентах Триера. Кроме того, прямиком с каннского конкурса этого года в программу попала картина «Пылающий» корейского кинорежиссера Ли-Чхан Дона.

Наконец, в программе «Свои» зрителей ждут отечественные хиты: фильмы-победители «Кинотавра» «Сердце мира» Натальи Мещаниновой и «Аритмия» Бориса Хлебникова, берлинский призер «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Нашла коса на камень» уроженки Ивановской области Анны Крайс и «Пусть будет Лиза» Игоря Каграманова. Откроет программу показ ленты Александра Шейна «ВМаяковский» с Чулпан Хаматовой, Юрием Колокольниковым, Евгением Мироновым и Людмилой Максаковой в главных ролях. Народная артистка РСФСР, легенда советского кино лично представит картину фестивальной публике.

Награждение победителей пройдет в Иваново. Почетным гостем церемонии закрытия станет художник и кинорежиссер Рустам Хамдамов, а приз за вклад в кинематограф создателю оригинального метафорического киноязыка вручит Рената Литвинова, сыгравшая в двух его фильмах. Еще один специальный приз будет вручен оператору «Ностальгии» Андрея Тарковского Джузеппе Ланчи, который лично представит отреставрированную версию шедевра.