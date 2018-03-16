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Сын режиссера Андрея Тарковского снимет документальный фильм об отце

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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Андрей Тарковский, сын советского кинорежиссера Андрея Тарковского, снимет документальным фильм о своем отце. Выход картины ожидается в 2019 году, сообщает ТАСС.

«Я начинаю работать над документальным фильмом, посвященным творчеству отца и основанным на аудиозаписях кинолекций и конференций, которые проводились в основном в России», — сказал сын режиссера.  

По его словам, картина будет снята в качестве «биографического автопортрета». Ориентировочно фильм могут представить в конце текущего года.

Ранее сообщалось, что первый в мире памятник Андрею Тарковскому установят на берегу реки Каменки рядом со Спасо-Евфимьевым монастырем в Суздале. Автором монумента стала скульптор Мария Тихонова.

Андрей Тарковский (1932–1986) — советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера — «Сталкер», «Солярис», «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгия».

4 апреля 2018 года исполнится 86 лет со дня рождения Андрея Тарковского.

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