Сын режиссера Андрея Тарковского снимет документальный фильм об отце

Андрей Тарковский, сын советского кинорежиссера Андрея Тарковского, снимет документальным фильм о своем отце. Выход картины ожидается в 2019 году, сообщает ТАСС.

«Я начинаю работать над документальным фильмом, посвященным творчеству отца и основанным на аудиозаписях кинолекций и конференций, которые проводились в основном в России», — сказал сын режиссера.

По его словам, картина будет снята в качестве «биографического автопортрета». Ориентировочно фильм могут представить в конце текущего года.

Ранее сообщалось, что первый в мире памятник Андрею Тарковскому установят на берегу реки Каменки рядом со Спасо-Евфимьевым монастырем в Суздале. Автором монумента стала скульптор Мария Тихонова.

Андрей Тарковский (1932–1986) — советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера — «Сталкер», «Солярис», «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгия».

4 апреля 2018 года исполнится 86 лет со дня рождения Андрея Тарковского.