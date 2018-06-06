Фестиваль для людей

В Чите завершился седьмой по счету Забайкальский международный кинофестиваль. Наряду с насыщенной конкурсной афишей в расписании присутствовала деловая программа, посвященная межрегиональному сотрудничеству в области кино как внутри нашей страны, так и за ее пределами — в соседних Монголии и китайской Маньчжурии.

В рамках этой программы состоялись презентации и питчинг региональных и межрегиональных проектов. Особый интерес вызвал аналитический доклад о миротворческой роли российского буддизма, подготовленный Новым институтом культурологии, и не завершенный пока документальный фильм «Феномен Итигэлова. Загадка бурятского ламы», съемки которого в Бурятии и Забайкалье под руководством режиссера Елены Демидовой проходили и в период фестиваля. Этот комплексный проект поддержан грантом президента России.

Героем деловой части фестиваля (и не только ее) стал бурятский режиссер Солбон Лыгденов. В свое время я был в составе международного жюри Якутского кинофестиваля, которое присудило приз его картине «Булаг». В Чите он представил материал фильма «321-я Сибирская» об участии сибиряков в боях Великой Отечественной войны.

Доклады китайской и монгольской делегаций, как и выступления кинематографистов из Бурятии и Забайкалья, раскрывали перспективы возделывания этой кинематографической целины.

Как показывает недавний опыт кинематографии Якутии, плодотворное развитие здесь возможно только на основе тесной связи с местным населением, его вовлечения в кинематографический процесс с самых разных сторон. Именно поэтому меня поразили не столько деловые переговоры (они проходили в традиционном сочетании отдельных успешных проектов и общих жалоб на экономические трудности и организационные неурядицы), сколько открытая и откровенная направленность фестиваля на развитие и удовлетворение потребностей именно местного населения (не ограничиваясь только городом Чита).

По замыслу четырехдневный, фестиваль вырос до шести дней за счет включения театра — спектакля Забайкальского краевого драматического театра «Квартирник Анна Ардовой» и моноспектакля Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча». На следующий день после официального закрытия член оргкомитета фестиваля сценарист и режиссер Лидия Боброва давала мастер-класс по сценарному мастерству на основе представленных на конкурс работ. Ее знаменитый фильм «В той стране» был включен в программу спецсобытий и показывался в Свято-Воскресенском храме. А на главной площади, после открытия на багуловой аллее очередной звезды (Иосифа Кобзона), впервые была проведена «Ночь короткого метра». В главном фестивальном зале Иван Максимов представил программу своей авторской анимации.

Список звезд — актеров и режиссеров — на багуловой дорожке (она не красного, а багулового цвета — багульник распространен в Забайкалье) и на гала-концерте сделал бы честь любому нашему крупному кинофестивалю.

За звезд, видимо, следует благодарить не только губернатора, правительство и министерство культуры Забайкальского края, не только преимущественно местных спонсоров. Но в первую очередь главных организаторов — ассоциацию «Забайкальское землячество» и жителей Забайкалья, поскольку гостей в первую очередь поразил чрезвычайно теплый и человечный прием на всех уровнях и на всех площадках.

За четыре дня в городе были показаны несколько десятков фильмов разной длительности и разных жанров. Свои картины представляли члены жюри и приглашенные артисты. Рядом с Солбоном Лыгденовым, Лидией Бобровой, президентом фестиваля Александром Михайловым и председателем основного жюри Вадимом Абдрашитовым (он представил свою классическую картину «Слуга») были Сергей Бодров и Андрей Мерзликин, завсегдатай этого фестиваля Валерий Баринов и Ирина Розанова, Лариса Лужина и Инга Оболдина, и многие другие выдающиеся артисты (да простят меня те, кого я не успеваю назвать).

Не буду перечислять призы — их было много, возможно, даже чересчур. Назову только лауреата основного приза за лучший фильм — «Лес» Романа Жигалова. А главными бенефициарами всего этого многоцветия безусловно стали зрители.