Инопланетяне среди нас

До российского проката добрался фильм — участник Каннского фестиваля 2017 года «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Автор картины — актер и сценарист Джон Кэмерон Митчелл известен по роли в громком проекте «Винил». Но уже не в первый раз он пробует свои силы в режиссуре, причем на ниве авторского кинематографа. Его прошлая работа — драма «Кроличья нора» с Николь Кидман в главной роли. Она же сыграла и в новом проекте.

Действие молодежной романтической комедии с элементами фантастики происходит в конце 1970-х годов в Лондоне. Главного героя — романтика и художника по имени Энн — сыграл Алекс Шарп. Кидман достался образ продюсера, открывающего «звезд» лондонского андеграунда, безумной фанатки панка с безумной же прической. Туристку неземной в прямом смысле слова красоты, приехавшую в город на каникулы, сыграла Эль Фаннинг.

Энн и его приятели незваными гостями вламываются на очень странную вечеринку, где компания мужчин и женщин в костюмах из латекса развлекается под не менее странную музыку. Там Энн и видит ее — девушку с нежной кожей и задумчивыми глазами. Много ли надо, чтобы влюбиться в 16 лет? Загадочная красавица, однако, не понимает элементарных вещей, а ее друзья ведут себя очень странно. Энн решает, что его избранница — туристка из США, но всё оказывается еще интересней: она с другой планеты и на Земле может провести лишь 48 часов. Влюбленный парень решает познакомить подругу с мамой, панком и самыми интересными вечеринками Лондона.

Неземное происхождение героини Фаннинг — красивая метафора о разнице культур и мировосприятия. Энну и инопланетянке понять друг друга непросто, но взаимная симпатия побеждает различия. Не случайно именно панк с его нигилизмом и воспеванием анархии становится символом объединения двух цивилизаций. Когда прекрасная инопланетянка в порыве эмоций отрезает подол своего желтого скромного платьица, Энн восклицает: «Вот это — панк!»

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» — это еще и очередное высказывание о конфликте поколений, теме отцов и детей. Молодые инопланетяне бунтуют против учителей-родителей. Долой правила поведения на чужих планетах, мы хотим вступать в контакт с аборигенами, есть гамбургеры, а не энергию и гулять допоздна!

В картине Митчелла есть всё, что нужно для молодежной комедии: драйв, сентиментальная романтика, юмор и протест против устоев. Который, впрочем, длится ровно до того момента, когда у героев начинается взрослая жизнь со взрослыми проблемами. Но это уже совсем другая история, оставшаяся за кадром...