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Карл Маркс, Йозеф Куделка и «Фокстрот»

Московский Еврейский кинофестиваль покажет свежие фильмы о прошлом и настоящем нации
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Фото: Русский Репортаж
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Уже в четвертый раз в российской столице пройдет Московский Еврейский кинофестиваль (МЕКФ) — ежегодный смотр лучших фильмов профессионального еврейского кинематографа, снятых за последние пару лет. В течение фестивальной недели, с 22 по 30 мая, российской аудитории покажут более 50 картин самых разных жанров и с самой разнообразной географией. Организаторы обещают, что в программе найдется «высококлассное кино на любой вкус».

Вместе со зрителями конкурс отсмотрит и оценит большое жюри во главе с продюсером Александром Роднянским. Компанию ему составят голливудский режиссер Бретт Рэтнер, актриса Алиса Хазанова и еще шесть экспертов. Главный приз киносмотра, «Ключ открытий», будет вручаться сразу в четырех номинациях. Статуэтку получат лучшие игровые и документальные фильмы как в полном, так и в коротком метре.

— Каждый год я снова отмечаю, как внутри вроде бы узкой еврейской тематики появляются свои тенденции и ставятся актуальные вопросы, — рассказала «Известиям» программный директор МЕКФ Ваня Боуден. — Сразу несколько выдающихся картин посвящены проблематике отрицания или замалчивания памяти холокоста. В других фильмах поднимается тема осмысления еврейской истории современной молодежью. Но особенную радость у меня вызывают экспериментальные работы молодых режиссеров.

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Откроет киносмотр «Отрицание» с Рейчел Вайс о резонансном процессе 1990-х, когда в британском суде схлестнулись отрицавший холокост писатель Дэвид Ирвинг и историк Дэбора Липштадт, обвинившая его в фальсификации истории.

Другой голливудской премьерой программы станет драматический триллер с Ричардом Гиром о том, чем опасны связи с власть предержащими. Это фильм с самым длинным названием в этом фестивальном сезоне — «Норман: Умеренный взлет и трагическое падение нью-йоркского посредника».

Фестиваль еврейского кино не мог обойтись без антивоенной драмы Самуэля Маоза «Фокстрот», взявшей особый приз жюри на последнем фестивале в Венеции. Из Берлинале к нам приедет «1945», повествующий о последствиях Второй мировой в Венгрии. Среди кинобиографий выделяется «Молодой Карл Маркс» о знакомстве двух будущих вождей Первого интернационала. А документальный хит «Куделка. На священной земле» поведает о методах работы знаменитого классика фотографии.

Помимо обычной кинопрограммы зрителей ждет несколько спецсобытий. Например, показ классического немого фильма «Натан мудрый» с живым музыкальным сопровождением. На экран более чем 10 лет спустя вернется «Папа», экранизация пьесы Галича «Матросская тишина», в которой Владимир Машков не только выступил режиссером, но и сыграл одну из лучших своих ролей. После сеанса артист останется со зрителями на вечер воспоминаний. Кроме того, многие конкурсные фильмы создатели представят лично.

— В программе «КАРО.Арт» Еврейский кинофестиваль занимает особое место, — отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — МЕКФ выделяется среди других национальных фестивалей тем, что не замыкается на кинематографии одной страны. Мы видим, как интерес к киносмотру растет с каждым годом. По прошлому опыту могу сказать, что публика приходит самая разнообразная и всегда тепло принимает новые работы, рассказывающие о еврейской культуре и традициях.

В этом году фестиваль пройдет сразу на шести площадках. Это киноцентр «Октябрь», кинотеатр «Звезда», Центр документального кино, ГУМ Кинозал, Музей современного искусства «Гараж», Еврейский музей и центр толерантности.

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