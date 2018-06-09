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«В камерной истории можно рассказать о большой теме»

Режиссер Алексей Федорченко – о драме «Война Анны», новых проектах и прокате авторского кино
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Одним из главных событий 29-го «Кинотавра» стала картина Алексея Федорченко «Война Анны» — история еврейской девочки, два года скрывавшейся в камине фашистской комендатуры. О том, как снимался фильм, «Известиям» рассказал режиссер Алексей Федорченко.

— История Анны — сложная для экранизации. Она камерная, событий мало. Почему вы решили взяться за такой проект?

— Вот именно поэтому и решил, что камерная — на большие масштабные картины у меня бюджета нет. Кроме того, мне хотелось в камерной истории рассказать о большой теме — Второй Мировой войне.

— Актриса Марта Козлова, исполнительница главной роли, поразила всех. Как вы ее нашли?

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— Я увидел ее фотографию в интернете и сразу понял — это моя Анна. Причем я сначала нашел Марту, а потом начал писать сценарий под нее. Ее мама, фотограф Марина Козлова, привела Марту ко мне на премьеру «Ангелов революции», и я окончательно убедился, что сделал верный выбор. Хотя для очистки совести провел все-таки кастинг, но ни одна девочка даже не приблизилась к ней.

— Как вам работалось с Мартой на съемочной площадке? Ведь ей тогда было всего шесть лет - совсем маленькая актриса.

Не маленькая, а настоящая. Марта родилась актрисой. Никаких поблажек на возраст ей не делалось. Она удивительно верно и сразу понимала все, что от нее хотят. Я даже не ожидал такого, поверить не мог. Работал с ней, как со взрослым человеком. Марта удивительным образом сочетает прекрасную чистоту, наивность шестилетнего ребенка и профессионализм взрослой актрисы. Единственная проблема, с которой мы столкнулись: когда по сценарию ее героиня должна была жадно есть помидор. Оказалось, что Марта их терпеть не может и наотрез отказалась в этой сцене сниматься. Пришлось сделать помидор съедобным для нее — напичкали его сиропом, и только тогда она согласилась.

— А как вы вообще узнали про эту историю, легшую в основу сценария?

Прочитал в свое время в ЖЖ, когда он еще был жив. Это была реальная история о девочке лет 10-12, почти два года прожившей в камине комендатуры. История была очень короткая, поэтому нам многое пришлось самим доработать.

— Кстати, о камине. В нем происходит почти половина действия. Как вы в нем снимали?

— А мы его построили под съемки, как, собственно, и все здание комендатуры. Инженерное решение камина было очень сложным — в нем убирались все стенки, чтобы снимать можно было с любой точки. Придумывали разные варианты.

— Концовка у картины открытая. А ведь все ждали, как вы покажете спасение Анны.

— Я просто знал: все будут ждать четкого ответа, что девочка спаслась и решил не делать предсказуемый финал. Главное в фильме — понимание, что эта девочка победила в войне. Донести это — главная задача фильма. Детали каждый домысливает сам.

— Что было самым сложным на съемках?

— А не было никаких сложностей — если все правильно к началу работы подготовить, то никаких проблем не возникает. И даже сценарий я обычно никогда не переделываю. На съемках всегда получаю удовольствие от процесса, у меня все друг друга любят, шутят, все проходит тихо, степенно, никакой паники.

— За какой проект возьметесь дальше?

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— У меня всегда в разработке сразу несколько проектов, сейчас вот пять сценариев лежат и ждут своего часа. И я постоянно пишу новые. Сейчас я заканчиваю съемки фильма, который будет называться «Ключи счастья, или Последняя милая Болгария». Это картина по книге Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Мы отсняли последнюю большую сцену, скоро приступим к монтажу.

— На «Кинотавре» появился новый конкурс дебютных картин. Как думаете, почему столько молодых людей пришло в профессию и стало снимать кино?

— Вообще не понимаю. Для меня это загадка. 58 дебютных картин — огромная цифра. Раньше столько за год всего российского кино снимали.

— Как вы оцениваете состояние российского кино в целом?

— Оно на подъеме. Фильмы стали окупаться в прокате и зарабатывать. В основном, конечно, коммерческое кино, но это тоже неплохо.

— Как думаете, «Война Анны» окупится?

— Ее ждет особый прокат. Это не значит — маленький. Все коммерческие картины прокатываются по одной кальке. Там все удобно и понятно прокатчикам. А вот как прокатывать арт-кино, пока еще никто у нас не знает. И люди просто не хотят этим заниматься. Прокатчики ведь бизнесмены, которые зарабатывают деньги. Им проще взять американский фильм категории B, чем возиться даже с самым хорошим русским арт-фильмом, который говорит на другом киноязыке. Я никого не обвиняю, это данность. Думаю, мои фильмы смотрят столько же зрителей, сколько канал «Культура». Дай Бог, чтобы это было хотя бы 2% от общей аудитории.

Но на самом деле, если заниматься прокатом арт-кино, то оно тоже окупается. Например, мои «Овсянки». Артем Васильев, который взялся работать с «Войной Анны», прокатывал «Довлатова». Они придумали хороший ход — фильм шел в прокате всего четыре дня. И это сработало — зрители торопились посмотреть. В идеале для каждой нестандартной картины нужно разрабатывать новую прокатную стратегию. Дай Бог, чтобы появились люди, которые научатся прокатывать арт-кино. Вот продюсеры «Войны Анны» придумали интересный подход — решили показывать ее, как предмет искусства. Как новое открытие в киноязыке через систему современных учреждений искусства — в киноцентрах, культурных центрах. Это смело, необычно, оригинально и может дать хороший результат.

Справка «Известий»

Алексей Федорченко родился 29 сентября 1966 года в городе Соль-Илецке Оренбургской области.

 

Окончил инженерно-экономический факультет Уральского политехнического института (ныне УрФУ), в 2000-м — сценарный факультет ВГИКа. Член Европейской киноакадемии. Автор картин «Овсянки», «Первые на Луне», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции», лауреат международных и российских кинофестивалей.

 

 

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